Posição em que ficou carro chamou a atenção de que passava - Reprodução/Redes sociais

Posição em que ficou carro chamou a atenção de que passavaReprodução/Redes sociais

Publicado 17/05/2026 14:38

Rio - Um carro ficou "de cabeça para baixo" após o motorista colidir com um poste na Estrada Roberto Burle Marx, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, no início da manhã deste domingo (17). Veja o vídeo abaixo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas às 5h30 para socorrer os ocupantes do veículo, um homem, de 22 anos, e uma mulher, de 20.

Segundo os bombeiros, o casal de jovens sofreu ferimentos leves e recusou atendimento hospitalar. O acidente aconteceu nas proximidades de Grumari, em um trecho da via conhecido pelas curvas sinuosas.



A forma como o veículo ficou após a colisão chamou a atenção de moradores e viralizou nas redes sociais. Na imagem, o carro aparece com a parte dianteira voltada para o chão e apoiada no poste. Apesar da força do impacto, o poste não teve danos aparentes. Já a parte frontal do carro ficou completamente destruída.

Veja as imagens:

Procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência.