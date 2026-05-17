Isabel Santos chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu - Reprodução/Redes sociais

Isabel Santos chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu Reprodução/Redes sociais

Publicado 17/05/2026 18:04 | Atualizado 17/05/2026 20:30

Rio - Uma intensa troca de tiros entre criminosos e policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) terminou com a morte da moradora Isabel Santos de Souza, na tarde deste domingo (17), em Quintino Bocaiúva, na Zona Norte do Rio. A vítima estava na calçada da Rua Clarimundo de Melo, esquina com a Rua João Barbalho, quando foi atingida por uma bala perdida.

Isabel chegou a ser socorrida com vida e levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo testemunhas, ela aguardava a chegada de um carro de aplicativo quando foi alvejada.



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da corporação foi atacada por criminosos em três motocicletas durante um patrulhamento em Quintino. Houve confronto e, durante os disparos, Isabel acabou sendo atingida.



O comando do 9º BPM instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias da ação. A Corregedoria-Geral da corporação também acompanha o caso.



A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada e investiga a morte de Isabel. A perícia foi realizada no local, e outras diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer os fatos.