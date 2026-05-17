Com o criminoso foram apreenderam pistola 9mm com numeração suprimida, drogas, plântulas de cannabis e radiotransmissores. - Divulgação PMRJ

Com o criminoso foram apreenderam pistola 9mm com numeração suprimida, drogas, plântulas de cannabis e radiotransmissores.Divulgação PMRJ

Publicado 17/05/2026 13:55

Rio - Fabrício Nunes do Nascimento, conhecido como Pé de Pato, de 30 anos, foi preso durante uma operação da Polícia Militar na manhã deste domingo (17), no bairro Jardim Olavo Bilac, em Duque de Caxias. Considerado foragido da Justiça, ele era alvo de um mandado de prisão por tráfico de drogas e possuía cinco anotações pelo mesmo crime.



Segundo a corporação, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) atuavam no Complexo da Mangueirinha para combater tráfico, roubos de carga e outros crimes na região, que é dominada pelo Comando Vermelho, quando localizaram Pé de Pato escondido em um imóvel, na Rua Dom Silvério.

Com ele, policiais apreenderam uma pistola 9 mm, grande quantidade de entorpecentes, oito pés de maconha e dois radios.



A ocorrência foi encaminhaa à 59ª (Duque de Caxias)