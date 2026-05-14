Rubem Medina deixa quatro filhos e dois irmãos - Reprodução / Redes sociais

Rubem Medina deixa quatro filhos e dois irmãosReprodução / Redes sociais

Publicado 14/05/2026 12:42 | Atualizado 14/05/2026 13:18

Rio - Morreu na manhã desta quinta-feira (14), aos 83 anos, o empresário e ex-deputado federal Rubem Medina. A Câmara Municipal decretou luto oficial de três dias.

Formado em economia, Rubem, que era irmão do Roberto Medida, fundador do Rock in Rio, construiu trajetória tanto na política quanto no setor empresarial. Ao longo da carreira pública, exerceu nove mandatos como deputado federal, representando o antigo estado da Guanabara e, posteriormente, o estado do Rio.

Filho do empresário Abraham Medina e de Rachel Medina, iniciou a carreira na antiga TV Rio, emissora fundada pelo pai, um dos nomes de destaque da comunicação brasileira nas décadas de 1950 e 1960. Mais tarde, passou a atuar ao lado do irmão, Roberto Medina, em projetos ligados ao entretenimento e à promoção da imagem do Rio.

Rubem também integrava o grupo Dreamers e seguia atuando como sócio na empresa.

Ele deixa quatro filhos e dois irmãos. A causa da morte não foi divulgada, e o velório e o sepultamento serão restritos aos familiares.

Homenagens

O presidente da Câmara do Rio, Carlo Caiado (PSD), divulgou nota de pesar e informou que irá encaminhar um projeto de lei para homenagear Rubem Medina, dando seu nome a um logradouro ou equipamento público da cidade.

"Rubem Medina teve uma longa trajetória na vida pública brasileira, com importante atuação no setor de comunicação e entretenimento. Merece todas as homenagens", declarou Caiado.

O vereador e ex-prefeito Cesar Maia (PSD) também se manifestou: "Recebo com enorme tristeza a notícia do falecimento de Rubem Medina. Homem público experiente, economista, empresário e parlamentar de longa trajetória, Rubem exerceu nove mandatos de deputado federal pelo Rio de Janeiro. Tive a honra de tê-lo como secretário de Turismo na Prefeitura do Rio, período em que sua experiência e seu conhecimento contribuíram para fortalecer nossa cidade como destino turístico internacional."



* Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob supervisão de Raphael Perucci