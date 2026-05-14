Estação Rei Pelé/Maracanã ganhou novas placasDivulgação
O MetrôRio também iniciou a substituição dos avisos sonoros de “próxima estação”, que são veiculados dentro das composições entre São Cristóvão e Triagem. Essa atualização será feita em toda a frota de trens e tem previsão de conclusão em até 30 dias.
A estação integra a Linha 2 e faz conexão com os trens. Por dia, o local registra mais de 10 mil embarques.
Palco de momentos históricos
O metrô é um dos principais acessos ao Estádio do Maracanã, palco onde Edson Arantes do Nascimento marcou o milésimo gol de sua carreira, em 1969, um dos momentos mais emblemáticos da história do futebol brasileiro. Também foi no gramado do Maracanã que, em 1967, uma jogada do eterno camisa 10 da Seleção originou a expressão “gol de placa”.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.