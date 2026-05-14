Estação Rei Pelé/Maracanã ganhou novas placas - Divulgação

Estação Rei Pelé/Maracanã ganhou novas placasDivulgação

Publicado 14/05/2026 12:05

A menos de um mês para a Copa do Mundo, a Estação Rei Pelé/Maracanã, que foi renomeada em homenagem ao maior jogador de futebol do mundo, ganhou placas de sinalização, destacando o novo nome na fachada, acessos, mapas e nos letreiros das plataformas.

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O MetrôRio também iniciou a substituição dos avisos sonoros de “próxima estação”, que são veiculados dentro das composições entre São Cristóvão e Triagem. Essa atualização será feita em toda a frota de trens e tem previsão de conclusão em até 30 dias.



A estação integra a Linha 2 e faz conexão com os trens. Por dia, o local registra mais de 10 mil embarques.



Palco de momentos históricos



O metrô é um dos principais acessos ao Estádio do Maracanã, palco onde Edson Arantes do Nascimento marcou o milésimo gol de sua carreira, em 1969, um dos momentos mais emblemáticos da história do futebol brasileiro. Também foi no gramado do Maracanã que, em 1967, uma jogada do eterno camisa 10 da Seleção originou a expressão “gol de placa”. O MetrôRio também iniciou a substituição dos avisos sonoros de “próxima estação”, que são veiculados dentro das composições entre São Cristóvão e Triagem. Essa atualização será feita em toda a frota de trens e tem previsão de conclusão em até 30 dias.A estação integra a Linha 2 e faz conexão com os trens. Por dia, o local registra mais de 10 mil embarques.O metrô é um dos principais acessos ao Estádio do Maracanã, palco onde Edson Arantes do Nascimento marcou o milésimo gol de sua carreira, em 1969, um dos momentos mais emblemáticos da história do futebol brasileiro. Também foi no gramado do Maracanã que, em 1967, uma jogada do eterno camisa 10 da Seleção originou a expressão “gol de placa”.

A alteração do nome foi autorizada por meio do Projeto de Lei nº 11.116/2026, de autoria do deputado estadual Rosenverg Reis, aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio e sancionado pelo governador do estado. A medida havia sido publicada no Diário Oficial em março.