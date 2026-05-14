Colisão entre ônibus e trem deixa linha férrea interditada em Costa Barros - Divulgação / COR

Colisão entre ônibus e trem deixa linha férrea interditada em Costa BarrosDivulgação / COR

Publicado 14/05/2026 12:49

Rio - Uma colisão envolvendo trem e ônibus interditou um trecho da linha férrea em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (14). O acidente ocorreu próximo à passagem de nível. Não há registros de atendimentos a feridos no local.

De acordo com a Supervia, o coletivo não respeitou a sinalização e colidiu com um trem nas proximidades da passagem de nível de Costa Barros, por volta das 11h20, na rua Mogiqui, na Estrada do Camboatá. A concessionária também afirmou que já acionou os órgãos públicos para apoiar a ação e que não houve passageiros feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia vítimas no local quando eles chegaram. No entanto, os militares foram informados por populares que uma pessoa, com ferimentos leves, procurou atendimento por conta própria em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) informou que não foi acionado para a ocorrência.

Circulação de trens

Neste momento, a circulação dos trens do ramal Belford Roxo opera entre as estações Central do Brasil X Mercadão de Madureira e Pavuna X Belford Roxo.