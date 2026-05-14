Criminosos furtaram TVs e ventiladores do Centro Cultural Educar - Reprodução / Redes Sociais

Criminosos furtaram TVs e ventiladores do Centro Cultural EducarReprodução / Redes Sociais

Publicado 14/05/2026 10:32

Rio - Criminosos invadiram uma creche e furtaram diversos equipamentos eletrônicos, além de alimentos, na madrugada desta terça-feira (12), no Complexo da Maré, na Zona Norte. Cerca de 300 estudantes do Centro Cultural Educar, na Rua Nova Jerusalém, foram impactados.

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Câmeras de segurança flagraram o grupo deixando a unidade carregando bolsas com os produtos furtados. Os ladrões levaram computadores, televisões, celulares, brinquedos e até ventiladores. Os bandidos ainda furtaram fios, deixando a unidade sem energia.

"Levaram tudo aquilo que construímos com tanto esforço, carinho e dedicação para acolher nossas crianças. Estamos devastados, tristes e revoltados. É impossível não se perguntar: até quando o Rio vai viver esse terror? Nem as crianças estão sendo respeitadas mais. Enquanto muitos dormiam, invadiram um espaço feito para cuidar e proteger vidas. Um lugar de amor, sonhos e esperanças", disse a creche em uma postagem nas redes sociais.

A Associação das Creches e Pré-Escolas do Rio de Janeiro (Acreperj) manifestou solidariedade à unidade. "É extremamente triste perceber que nem mesmo espaços dedicados à educação, ao cuidado e ao futuro das nossas crianças estão sendo respeitados. A Acreperj está acompanhando de perto toda a situação e se coloca à disposição para apoiar a unidade no que for necessário", contou também nas redes sociais.



O Centro Cultural Educar é conveniado à Prefeitura do Rio. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (SME) lamentou o caso. De acordo com a pasta, toda escola deveria ser um espaço de segurança e de aprendizado, e não alvo da violência urbana.

A SME destacou que os danos causados já estão sendo reparados e o atendimento será normalizado na próxima segunda-feira (18).

O caso é investigado pela 21ª DP (Bonsucesso). Segundo a Polícia Civil, agentes realizam diligências para apurar os fatos e identificar a autoria do crime.