Terminal Margaridas ganha mais seis linhas em operação integrada entre Baixada e Rio - Divulgação

Terminal Margaridas ganha mais seis linhas em operação integrada entre Baixada e RioDivulgação

Publicado 18/05/2026 11:59 | Atualizado 18/05/2026 12:08

Rio - O Terminal BRT Metropolitano, no Trevo das Margaridas, em Irajá, na Zona Norte do Rio, iniciou a segunda fase de ampliação com integração entre linhas intermunicipais da Baixada Fluminense e a capital. Nesta nova etapa, mais seis linhas, com origem em Nova Iguaçu, passam a integrar o sistema.

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As novas linhas em operação, em circulação desde sábado (16), atendem diferentes bairros do município da Baixada. Do bairro Miguel Couto partirão as linhas 790I (via Luiz de Lemos) e 797I (via Ambaí), com embarque na Rua Professora Marli Ferreira de Carvalho. Em Austin, as linhas 791I (via Tio Luiz) e 794I (via Cacuia) sairão da Avenida Doutor Arruda Negreiros.



Já em Cabuçu, a linha 799I (via Estrada da Palhada) terá partidas pela Rua Garanhuns, enquanto a linha 742I partirá da Avenida Taguaretinga. A ampliação busca oferecer mais opções de deslocamento direto entre a Baixada e o sistema BRT do Rio.



"As novas linhas foram escolhidas a partir de estudos técnicos e operacionais, considerando os principais fluxos de deslocamento da Baixada Fluminense para a capital. A expectativa é continuar melhorando a mobilidade", explicou Lourenço de Paula, técnico-operacional do Detro (Departamento de Transportes Rodoviários do RJ).

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O objetivo é reduzir o tempo médio de deslocamento entre a Baixada e o Rio, onde atualmente trabalham cerca de 60% dos moradores da região. Desde o início do mês, outras dez linhas de Nova Iguaçu, Mesquita e São João de Meriti já operavam no terminal da Zona Norte, dentro da primeira fase da ampliação da integração.

As linhas possuem intervalos médios de 20 minutos e tarifa de R$ 6,70. Somente na primeira semana de integração entre as linhas intermunicipais da Baixada Fluminense e o BRT carioca, o sistema registrou mais de 12 mil passageiros transportados.



Foi o caso de Ubirajara Rosa, de 48 anos, que saiu de Nova Iguaçu para uma consulta médica em Irajá. "Foi a primeira vez que usei essa integração no Terminal Margaridas e gostei muito. Ficou tudo mais rápido e organizado. Essa economia com a tarifa ajuda bastante no bolso", relatou o passageiro.



Para utilizar a integração tarifária, o usuário deve embarcar primeiro em uma das linhas intermunicipais com destino ao terminal e, em seguida, acessar as catracas específicas do BRT Metropolitano Margaridas utilizando o cartão Jaé. Nesse momento, é cobrado o valor de R$ 5 referente à integração, liberando uma janela de até 20 horas para uso do sistema.



Dentro desse período, o passageiro pode seguir viagem pelo BRT até o Terminal Gentileza e embarcar, sem nova cobrança, no VLT ou em linhas municipais do Rio, tanto na ida quanto na volta. Ao final do trajeto, o custo total das viagens é de R$ 18,40.

