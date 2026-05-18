Terminal Margaridas ganha mais seis linhas em operação integrada entre Baixada e RioDivulgação
Já em Cabuçu, a linha 799I (via Estrada da Palhada) terá partidas pela Rua Garanhuns, enquanto a linha 742I partirá da Avenida Taguaretinga. A ampliação busca oferecer mais opções de deslocamento direto entre a Baixada e o sistema BRT do Rio.
"As novas linhas foram escolhidas a partir de estudos técnicos e operacionais, considerando os principais fluxos de deslocamento da Baixada Fluminense para a capital. A expectativa é continuar melhorando a mobilidade", explicou Lourenço de Paula, técnico-operacional do Detro (Departamento de Transportes Rodoviários do RJ).
Foi o caso de Ubirajara Rosa, de 48 anos, que saiu de Nova Iguaçu para uma consulta médica em Irajá. "Foi a primeira vez que usei essa integração no Terminal Margaridas e gostei muito. Ficou tudo mais rápido e organizado. Essa economia com a tarifa ajuda bastante no bolso", relatou o passageiro.
Para utilizar a integração tarifária, o usuário deve embarcar primeiro em uma das linhas intermunicipais com destino ao terminal e, em seguida, acessar as catracas específicas do BRT Metropolitano Margaridas utilizando o cartão Jaé. Nesse momento, é cobrado o valor de R$ 5 referente à integração, liberando uma janela de até 20 horas para uso do sistema.
Dentro desse período, o passageiro pode seguir viagem pelo BRT até o Terminal Gentileza e embarcar, sem nova cobrança, no VLT ou em linhas municipais do Rio, tanto na ida quanto na volta. Ao final do trajeto, o custo total das viagens é de R$ 18,40.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.