Policiais militares negociaram resgate da vítimaReprodução / TV Globo
Mulher é resgatada após ser feita refém na Pavuna
Agentes do Bope atuaram no local
Presidente da Alerj, Douglas Ruas recebe Conjunto de Medalhas Pedro Ernesto na Câmara do Rio
Honraria reconhece trajetória política e atuação do parlamentar à frente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
Nutricionista é encontrada morta dentro de casa na Zona Oeste
Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Família acusa o marido de Ketrin Córdova Brum, de 38 anos, de feminicídio
Estudantes da UFRJ fazem paralisação e denunciam assédio, comida com larvas e falta de assistência
Movimento organizado pelo Centro Acadêmico de Física teve adesão de 98 cursos da instituição e acontece na terça-feira (19), às 15h
Integrante de esquema de pirâmide financeira é presa em Niterói
Segundo a polícia, Mayara Cristina Oliveira de Souza é investigada por estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular
Familiares cobram justiça seis anos depois da morte do menino João Pedro: 'Demora'
Adolescente, que tinha apenas 14 anos, foi atingido por um tiro de fuzil durante operação policial em 2020
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