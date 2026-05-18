Policiais militares negociaram resgate da vítima - Reprodução / TV Globo

Policiais militares negociaram resgate da vítimaReprodução / TV Globo

Publicado 18/05/2026 13:10

Rio - Uma mulher foi resgatada após ser mantida refém, dentro de uma casa, na Pavuna, na Zona Norte. Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Corpo de Bombeiros atuaram no local.

Segundo informações preliminares, um homem manteve a vítima sob mira de uma arma de fogo. Com a chegada dos policiais, o suspeito fugiu.

O crime teria ocorrido em uma residência na Alameda Pica-Pau. Os agentes seguem na região em busca do autor.

De acordo com a Polícia Militar, o policiamento está reforçado, com apoio de policiais do 41º BPM (Irajá).

O caso é investigado pela 39ª DP (Pavuna).