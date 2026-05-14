Detalhes da mudança foram esclarecidos durante coletiva no COR, na Cidade Nova - Ana Fernanda Freire / Agência O Dia

Detalhes da mudança foram esclarecidos durante coletiva no COR, na Cidade NovaAna Fernanda Freire / Agência O Dia

Publicado 14/05/2026 09:42





Segundo Cavaliere, cédulas seguirão sendo aceitas nas máquinas de autoatendimento (ATMs), passando a ter circulação vetada somente dentro dos coletivos. Com a alteração, o dinheiro só precisará ser inserido nos cartões Jaé e RioCard, em forma de recarga,



“O carioca precisa se adaptar à fase do que 92% da população já faz, usar o cartão preto, ou aplicativo. Não aceitar dinheiro nos ônibus não significa não aceitar dinheiro nos terminais, na compra dos cartões. O que muda é o pagamento da passagem direto com o motorista, que acaba fazendo a dupla função de cobrador. Isso estava prejudicando o sistema. A não circulação de dinheiro é dentro dos ônibus, o motorista vai ser só motorista”, explicou.



O prefeito lembrou ainda que VLTs e BRTs já atuam desta forma: “Nos BRTs já não circula dinheiro, isso melhora o embarque, dá mais segurança para quem está embarcando, melhora a qualidade do serviço do próprio motorista. Cerca de 8% a 9% pagam dinheiro nos ônibus, o embarque vai ficar mais fluido, mais rápido, então deixa de ser um atrativo para bandidos, isso torna um transporte mais seguro”, disse.



Cartão verde x cartão preto



De acordo com o secretário de Transportes, Jorge Arraes - que também participou da coletiva, assim como a assessora especial, Maína Celidonio, e a presidente da Mobi-Rio, Claudia Secin -, o cartão verde corresponde a apenas 3,27%, enquanto 96,73% usam o cartão preto no dia a dia.



Dentre as adaptações, para realizar a integração, o passageiro terá que aderir ao cartão preto ou ao QR Code no aplicativo do Jaé. O verde vai continuar existindo, porém sem integração. Como não pede CPF para cadastro, ele é indicado principalmente para turistas estrangeiros.



Cavaliere ressalta benefícios à população carioca



“O cartão verde por questão de segurança só vinha sendo usado para integração em 3% dos casos. Então para esses 3%, não vai ter mais integração. Esses vão ter que abandonar o cartão verde para usar a integração. Visitantes que usem o cartão unitário como todo lugar do mundo ou aplicativo. Todos os pontos de recarga aceitam dinheiro”, frisou.



Segurança



A novidade também visa evitar fraudes da bilhetagem e assaltos nos ônibus.



“Quanto mais seguro, mais a gente inibe esse o desejo do assaltante, do ladrão. Os ônibus vão deixar de ser um atrativo para os bandidos, isso melhora a experiência da população no transporte público. O esforço da prefeitura é também para inibir as fraudes. É fundamental a gente colocar os ônibus de linha no padrão do BRT, tempo de embarque semelhante, motorista no mesmo padrão”, disse Cavaliere.



A prefeitura defende também que cartões sem identificação aumentam o risco de fraudes no processo de integração.



Nova linha



Já neste domingo (17), a Mobi-Rio passa a assumir a linha 634 Bananal x Saens Pena (Ilha do Governador). A linha municipal que faz conexões para o Fundão, Benfica, São Cristóvão e Rodoviária do Rio será a primeira a não aceitar dinheiro. As demais mudanças começarão a partir do dia 30. Rio - O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) explicou as mudanças com o fim do pagamento das passagens de ônibus em dinheiro durante coletiva de imprensa no Centro de Operações Rio, nesta quinta-feira (14). A medida passa a valer a partir do dia 30 de maio.Segundo Cavaliere, cédulas seguirão sendo aceitas nas máquinas de autoatendimento (ATMs), passando a ter circulação vetada somente dentro dos coletivos. Com a alteração, o dinheiro só precisará ser inserido nos cartões Jaé e RioCard, em forma de recarga, disponível em mais de 2 mil pontos de credenciamento “O carioca precisa se adaptar à fase do que 92% da população já faz, usar o cartão preto, ou aplicativo. Não aceitar dinheiro nos ônibus não significa não aceitar dinheiro nos terminais, na compra dos cartões. O que muda é o pagamento da passagem direto com o motorista, que acaba fazendo a dupla função de cobrador. Isso estava prejudicando o sistema. A não circulação de dinheiro é dentro dos ônibus, o motorista vai ser só motorista”, explicou.O prefeito lembrou ainda que VLTs e BRTs já atuam desta forma: “Nos BRTs já não circula dinheiro, isso melhora o embarque, dá mais segurança para quem está embarcando, melhora a qualidade do serviço do próprio motorista. Cerca de 8% a 9% pagam dinheiro nos ônibus, o embarque vai ficar mais fluido, mais rápido, então deixa de ser um atrativo para bandidos, isso torna um transporte mais seguro”, disse.De acordo com o secretário de Transportes, Jorge Arraes - que também participou da coletiva, assim como a assessora especial, Maína Celidonio, e a presidente da Mobi-Rio, Claudia Secin -, o cartão verde corresponde a apenas 3,27%, enquanto 96,73% usam o cartão preto no dia a dia.Dentre as adaptações, para realizar a integração, o passageiro terá que aderir ao cartão preto ou ao QR Code no aplicativo do Jaé. O verde vai continuar existindo, porém sem integração. Como não pede CPF para cadastro, ele é indicado principalmente para turistas estrangeiros.“O cartão verde por questão de segurança só vinha sendo usado para integração em 3% dos casos. Então para esses 3%, não vai ter mais integração. Esses vão ter que abandonar o cartão verde para usar a integração. Visitantes que usem o cartão unitário como todo lugar do mundo ou aplicativo. Todos os pontos de recarga aceitam dinheiro”, frisou.A novidade também visa evitar fraudes da bilhetagem e assaltos nos ônibus.“Quanto mais seguro, mais a gente inibe esse o desejo do assaltante, do ladrão. Os ônibus vão deixar de ser um atrativo para os bandidos, isso melhora a experiência da população no transporte público. O esforço da prefeitura é também para inibir as fraudes. É fundamental a gente colocar os ônibus de linha no padrão do BRT, tempo de embarque semelhante, motorista no mesmo padrão”, disse Cavaliere.A prefeitura defende também que cartões sem identificação aumentam o risco de fraudes no processo de integração.Já neste domingo (17), a Mobi-Rio passa a assumir a linha 634 Bananal x Saens Pena (Ilha do Governador). A linha municipal que faz conexões para o Fundão, Benfica, São Cristóvão e Rodoviária do Rio será a primeira a não aceitar dinheiro. As demais mudanças começarão a partir do dia 30.

Onde comprar o cartão Jaé (verde)

- em todas as estações do BRT

- em todas as estações do VLT

- e nas estações de metrô: Jardim Oceânico, São Conrado, Antero de Quental, Jardim de Alah, Nossa Senhora da Paz, General Osório, Cantagalo, Siqueira Campos, Cardeal Arcoverde, Botafogo

Ele custa R$ 5 e o valor pode ser recuperado posteriormente. Basta o passageiro devolver o cartão em um posto de atendimento e solicitar o reembolso.

O Jaé preto, por sua vez, pode ser pedido diretamente no aplicativo e custa R$ 7,95. O usuário pode optar por retirar em um posto de atendimento ou receber em casa. Se o interessado tiver dificuldade, pode procurar um dos postos do cartão levando documento oficial com foto e fazer presencialmente.

Ele vai passar a ser o único que valida os benefícios do Bilhete Único Carioca (BUC) e do Bilhete Único Margaridas (BUM), como fazer três viagens, no caso do primeiro, ou quatro, no segundo, pelo valor de R$ 5.

Todos os terminais de atendimento continuam aceitando dinheiro para recarga.

Onde recarregar o Jaé com dinheiro



- em cerca de 2 mil pontos de recarga credenciados espalhados pela cidade

- nas bilheterias dos terminais do BRT - nas máquinas de autoatendimento do Jaé- nas bilheterias dos terminais do BRT

Já no aplicativo, as recargas podem ser feitas por Pix ou cartão de crédito, com liberação imediata do saldo.

Onde ficam os pontos do Jaé no Rio

Os postos de atendimento funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Lá é possível fazer os dois cartões Jaé (verde e preto).

Zona Oeste e Sudoeste



Campo Grande — Rua Barcelos Domingos, 89

Santa Cruz — Rua Felipe Cardoso, 148, loja H

Taquara — Rua Nacional, 641

Terminal BRT Alvorada — Av. das Américas, s/n, Barra da Tijuca

Terminal BRT Pingo D’Água — Estrada da Pedra, s/n, Guaratiba

Centro e Zona Norte



Centro

Cidade Nova — Rua Ulysses Guimarães, 16, loja A (em frente ao metrô Estácio)

Terminal Intermodal Gentileza — Av. Francisco Bicalho, 312, São Cristóvão

Zona Norte

Terminal BRT Fundão — Cidade Universitária, Ilha do Governador

Shopping São Luiz (Shopping dos Peixinhos) — Rua Dagmar da Fonseca, 26, 2º andar, Madureira

Guadalupe — Av. Brasil, 22.155, Shopping Guadalupe, 1º piso, loja 118/11



Zona Sul



Copacabana — Rua Raimundo Corrêa, 47, loja A



A Prefeitura recomenda que os passageiros que ainda usam pagam passagem com dinheiro façam a migração digital antes do dia 30 para evitar transtornos nos embarques.

*Colaborou a estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro