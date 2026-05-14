Detalhes da mudança foram esclarecidos durante coletiva no COR, na Cidade NovaAna Fernanda Freire / Agência O Dia
Segundo Cavaliere, cédulas seguirão sendo aceitas nas máquinas de autoatendimento (ATMs), passando a ter circulação vetada somente dentro dos coletivos. Com a alteração, o dinheiro só precisará ser inserido nos cartões Jaé e RioCard, em forma de recarga, disponível em mais de 2 mil pontos de credenciamento.
“O carioca precisa se adaptar à fase do que 92% da população já faz, usar o cartão preto, ou aplicativo. Não aceitar dinheiro nos ônibus não significa não aceitar dinheiro nos terminais, na compra dos cartões. O que muda é o pagamento da passagem direto com o motorista, que acaba fazendo a dupla função de cobrador. Isso estava prejudicando o sistema. A não circulação de dinheiro é dentro dos ônibus, o motorista vai ser só motorista”, explicou.
O prefeito lembrou ainda que VLTs e BRTs já atuam desta forma: “Nos BRTs já não circula dinheiro, isso melhora o embarque, dá mais segurança para quem está embarcando, melhora a qualidade do serviço do próprio motorista. Cerca de 8% a 9% pagam dinheiro nos ônibus, o embarque vai ficar mais fluido, mais rápido, então deixa de ser um atrativo para bandidos, isso torna um transporte mais seguro”, disse.
Cartão verde x cartão preto
De acordo com o secretário de Transportes, Jorge Arraes - que também participou da coletiva, assim como a assessora especial, Maína Celidonio, e a presidente da Mobi-Rio, Claudia Secin -, o cartão verde corresponde a apenas 3,27%, enquanto 96,73% usam o cartão preto no dia a dia.
Dentre as adaptações, para realizar a integração, o passageiro terá que aderir ao cartão preto ou ao QR Code no aplicativo do Jaé. O verde vai continuar existindo, porém sem integração. Como não pede CPF para cadastro, ele é indicado principalmente para turistas estrangeiros.
Cavaliere ressalta benefícios à população carioca
“O cartão verde por questão de segurança só vinha sendo usado para integração em 3% dos casos. Então para esses 3%, não vai ter mais integração. Esses vão ter que abandonar o cartão verde para usar a integração. Visitantes que usem o cartão unitário como todo lugar do mundo ou aplicativo. Todos os pontos de recarga aceitam dinheiro”, frisou.
Segurança
A novidade também visa evitar fraudes da bilhetagem e assaltos nos ônibus.
“Quanto mais seguro, mais a gente inibe esse o desejo do assaltante, do ladrão. Os ônibus vão deixar de ser um atrativo para os bandidos, isso melhora a experiência da população no transporte público. O esforço da prefeitura é também para inibir as fraudes. É fundamental a gente colocar os ônibus de linha no padrão do BRT, tempo de embarque semelhante, motorista no mesmo padrão”, disse Cavaliere.
A prefeitura defende também que cartões sem identificação aumentam o risco de fraudes no processo de integração.
Nova linha
Já neste domingo (17), a Mobi-Rio passa a assumir a linha 634 Bananal x Saens Pena (Ilha do Governador). A linha municipal que faz conexões para o Fundão, Benfica, São Cristóvão e Rodoviária do Rio será a primeira a não aceitar dinheiro. As demais mudanças começarão a partir do dia 30.
- em todas as estações do VLT
- e nas estações de metrô: Jardim Oceânico, São Conrado, Antero de Quental, Jardim de Alah, Nossa Senhora da Paz, General Osório, Cantagalo, Siqueira Campos, Cardeal Arcoverde, Botafogo
- em cerca de 2 mil pontos de recarga credenciados espalhados pela cidade
- nas bilheterias dos terminais do BRT
Campo Grande — Rua Barcelos Domingos, 89
Santa Cruz — Rua Felipe Cardoso, 148, loja H
Taquara — Rua Nacional, 641
Terminal BRT Alvorada — Av. das Américas, s/n, Barra da Tijuca
Terminal BRT Pingo D’Água — Estrada da Pedra, s/n, Guaratiba
Centro e Zona Norte
Centro
Terminal Intermodal Gentileza — Av. Francisco Bicalho, 312, São Cristóvão
Zona Norte
Shopping São Luiz (Shopping dos Peixinhos) — Rua Dagmar da Fonseca, 26, 2º andar, Madureira
Guadalupe — Av. Brasil, 22.155, Shopping Guadalupe, 1º piso, loja 118/11
Copacabana — Rua Raimundo Corrêa, 47, loja A
A Prefeitura recomenda que os passageiros que ainda usam pagam passagem com dinheiro façam a migração digital antes do dia 30 para evitar transtornos nos embarques.
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