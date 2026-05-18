Ketrin também atuava como doula e consultora de amamentação - Reprodução/Redes sociais

Ketrin também atuava como doula e consultora de amamentaçãoReprodução/Redes sociais

Publicado 18/05/2026 21:01 | Atualizado 19/05/2026 07:51

A morte da nutricionista Ketrin Córdova Brum, de 38 anos, é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Ela foi encontrada sem vida dentro de casa, em Campo Grande, na Zona Oeste, na madrugada de sábado (16). O caso foi inicialmente registrado como suicídio, mas familiares da vítima acusam o marido de cometer feminicídio.

Especialista em alergia alimentar, Ketrin também atuava como doula e consultora de amamentação, sendo reconhecida pelo trabalho voltado ao cuidado materno-infantil.

Dias antes de ser encontrada morta, a nutricionista havia procurado a polícia para denunciar o companheiro por agressão. Segundo as investigações, Ketrin registrou um boletim de ocorrência com base na Lei Maria da Penha na manhã da sexta-feira (15), menos de 24 horas antes da morte.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) encontraram Ketrin deitada sobre a cama, com um fio enrolado no pescoço. Questionado pelos agentes, o marido afirmou que a mulher teria se enforcado. Ele também relatou que moveu o corpo e o colocou sobre a cama antes da chegada da polícia.

Diante das circunstâncias e após a descoberta do registro de ocorrência feito pela vítima horas antes, os policiais acionaram a Delegacia de Homicídios da Capital, além de equipes da perícia e do Grupo Especial de Local de Crime (Gelc), que realizaram os primeiros levantamentos no imóvel.

A Polícia Civil informou que aguarda o resultado da necropsia para esclarecer a causa da morte e determinar as circunstâncias do caso.

O corpo de Ketrin será velado nesta terça-feira (19), às 9h30, na Capela 4 do Cemitério de Campo Grande. O sepultamento está previsto para acontecer às 11h30.