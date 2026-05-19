Publicado 19/05/2026 00:00

Enquanto o país discute austeridade fiscal e ajuste no funcionalismo, associações de magistrados pedem ao STF reajuste do teto, de R$ 46,3 mil para R$ 71,5 mil, e abrandamento das regras sobre penduricalhos. A conta do ajuste, mais uma vez, tende a parar em quem não tem assento na mesa.

Brasil tem a segunda maior reserva mundial de terras raras e conhece apenas 30% do próprio subsolo. Na corrida dos minerais críticos, chegar como fornecedor de matéria-prima é repetir o ciclo das commodities, o valor agregado, mais uma vez, ficaria do outro lado do oceano.