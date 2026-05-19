Vítima foi rendida por criminosos - Reprodução

Vítima foi rendida por criminososReprodução

Publicado 19/05/2026 07:29

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de Hendreck Abreu de Sousa, executado a tiros por criminosos na Estrada de Jacarepaguá, na Freguesia, na Zona Sudoeste, na madrugada desta segunda-feira (18). A vítima teve a moto roubada pelos bandidos.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o jovem parado em uma motocicleta em cima da calçada quando é abordado por três homens em duas motos. O motociclista chega a se render e colocar as mãos para cima, mas acaba baleado do mesmo jeito. Em seguida, o grupo rouba o veículo e foge, deixando Hendreck caído no chão.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, os militares encontraram o corpo e isolaram a área para perícia.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos.