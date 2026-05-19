Vítimas foram ouvidas na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) - Reprodução / TV Globo

Vítimas foram ouvidas na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat)Reprodução / TV Globo

Publicado 19/05/2026 08:29

Rio - Um grupo de turistas americanos foi assaltado, na madrugada desta terça-feira (19), quando passava pela subida do Elevado Paulo de Frontin, no Região Central do Rio. Durante a ação, uma das vítimas chegou a ser agredida e levada ao Hospital Municipal Miguel Couto.

Os estrangeiros voltavam da Pedra do Sal, na Zona Portuária, e seguiam em direção a São Conrado, na Zona Sul. Ao "Balanço Geral", da TV Record, um deles alertou: "Não vão para a Pedra do Sal, é muito perigoso! Tem caras com armas, nós estávamos apenas dirigindo. Eu estava apenas indo de carro e então tinha dois homens. Eles puxaram a arma, sabe? Estavam de moto e disseram: 'Passa tudo'. Então, nós entregamos tudo", disse.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 23º BPM foram acionadas por um motorista que transportava os turistas. Ele relatou aos agentes que o grupo havia sido vítima de roubo na região.



O turista agredido recebeu atendimento médico e acabou liberado em seguida. Todos os envolvidos prestaram depoimento na Delegacia de Atendimento ao Turista (DEAT), que investiga o caso.



