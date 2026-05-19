Operação da PM retira barricadas no Complexo do Chapadão Divulgação / PMERJ
PM faz operação no Complexo do Chapadão
Um homem foi detido e sete toneladas de barricadas retiradas
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