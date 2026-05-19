Operação da PM retira barricadas no Complexo do Chapadão - Divulgação / PMERJ

Operação da PM retira barricadas no Complexo do Chapadão Divulgação / PMERJ

Publicado 19/05/2026 11:29 | Atualizado 19/05/2026 14:08

Rio - A Polícia Militar realizou, na manhã desta terça-feira (19), uma operação no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio.

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De acordo com a corporação, a ação, foi conduzida por agentes do 41ºBPM (Irajá), e tinha como principais objetivos reprimir os roubos de carga e veículos, e retirar barricadas construídas por criminosos na região.

Durante a operação, um criminoso com mandado de prisão foi detido e cerca de sete toneladas de barricadas retiradas. A ocorrência foi encaminhada à 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).