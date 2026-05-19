'Mata Rindo' é identificado como um executor frio - Divulgação / Disque Denúncia

'Mata Rindo' é identificado como um executor frioDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 19/05/2026 11:59

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (19), um cartaz para ajudar a localizar e prender o traficante Emanuel dos Santos Carvalho, conhecido como "Mata Rindo". Ele deixou a prisão após receber o benefício do indulto do Dia das Mães e não voltou.

O criminoso, apontado como integrante do Comando Vermelho (CV), deveria ter retornado na última quinta-feira (15). Desde então, é considerado foragido do sistema penitenciário e classificado pelas autoridades como sendo de altíssima periculosidade.



Segundo as investigações, "Mata Rindo" é identificado como um executor frio, que recebeu seu apelido por matar integrantes de facções rivais e participar de ataques contra policiais militares.



De acordo com os registros policiais, ele atuava principalmente no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio. A região do Andaraí, nas proximidades da Rua Barão de Mesquita, também era alvo frequente de ações criminosas atribuídas ao grupo.



Emanuel foi preso em janeiro de 2019, durante uma operação no Morro do Amor, uma das comunidades que integram o Complexo do Lins. O criminoso cumpria pena de 32 anos de reclusão por roubo.



O Disque Denúncia pede para quem tiver informações sobre o foragido, entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento, com anonimato garantido:



-Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

-WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

-Aplicativo: Disque Denúncia RJ