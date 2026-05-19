Mariana Tanaka Abdul Hak foi atropelada após uma van perder o controle - Reprodução

Mariana Tanaka Abdul Hak foi atropelada após uma van perder o controle Reprodução

Publicado 19/05/2026 09:50 | Atualizado 19/05/2026 15:40

Rio - A filha de casal de diplomatas morreu depois de ser atropelada, em Ipanema, na Zona Sul. Mariana Tanaka Abdul Hak, de 20 anos, foi atingida por um veículo que invadiu a calçada, na esquina das ruas Vinicius de Moraes e Visconde de Pirajá. Outras duas pessoas ficaram feridas, incluindo a mãe da vítima fatal.

Segundo relatos, o motorista de uma van de entrega perdeu o controle após tentar desviar de um ciclista e subiu na calçada, atingindo os pedestres, na tarde do último sábado (16).

Vídeo mostra momento em que van causou atropelamento que matou filha de diplomatas



Imagens: Reprodução pic.twitter.com/fdXHJe7FpB — Jornal O Dia (@jornalodia) May 19, 2026

Mariana, a mãe Ana Patrícia Neves Abdul Hak - cônsul-adjunta do Brasil em Buenos Aires - e um homem não identificado foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a jovem morreu no domingo (17) devido a gravidade dos ferimentos. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro. A mãe já recebeu alta. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem ferido.

Mariana morava na Europa, mas havia acabado de desembarcar, no mesmo dia do acidente, no Rio, para onde pretendia se mudar. Ela é filha do diplomata Ibrahim Abdul Hak Neto, assessor especial da Presidência da República, encarregado de temas de paz e segurança.

O caso é investigado pela 14ª DP (Leblon). Segundo a Polícia Civil, o motorista já prestou depoimento e a perícia foi realizada no local. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.