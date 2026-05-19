Agentes da Deam de São Gonçalo foram os responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Agentes da Deam de São Gonçalo foram os responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisãoReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 19/05/2026 14:11

Rio - Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) prenderam um idoso, de 69 anos, condenado por abusar sexualmente da própria neta, de 9, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A captura ocorreu nesta segunda-feira (18).

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso foi localizado no bairro Barro Vermelho, após trabalho de monitoramento da unidade. A equipe cumpriu contra ele um mandado de prisão condenatória por estupro de vulnerável.