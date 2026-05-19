Praia do Arpoador, na Zona Sul, ficou vazia com a chegada de frente fria, nesta terça-feira (19) - Érica Martin / Agência O Dia

Praia do Arpoador, na Zona Sul, ficou vazia com a chegada de frente fria, nesta terça-feira (19)Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 19/05/2026 13:52 | Atualizado 19/05/2026 14:05

Rio - A chegada de uma frente fria ao Rio fez os cariocas e turistas tirarem os casacos e guarda-chuvas do armário, nesta terça-feira (19). O clima mais ameno divide opiniões: há quem prefira a temperatura, mas muitos tiveram os planos de curtir a praia frustrados.

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Com temperatura máxima de 26°C e mínima de 18°C, a previsão para esta terça-feira é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento e pancadas a partir da tarde, segundo o sistema Alerta Rio. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), houve registro de chuva fraca em várias regiões da cidade do Rio durante a manhã.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), há aviso de perigo potencial para tempestade vigente para todo o estado do Rio até a próxima quinta-feira (21). Pode ocorrer chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.



No início da tarde desta terça-feira, a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para a orla do Rio, com início previsto para o meio-dia desta quinta (21) e validade até 9h de sábado (23). As ondas podem chegar a 3 metros de altura.



No Arpoador, na Zona Sul do Rio, o jornalista curitibano Célio Martins, de 69 anos, contou que planejava curtir a praia com a mulher, Bel Lima, mas precisou mudar os planos por causa da frente fria. “Chegamos há alguns dias, pegamos dias bem quentinhos, mas já estamos acostumados. Em Curitiba, vivemos extremos em 24 horas: às vezes está quente, às vezes está frio. Não tive nenhuma surpresa, mas imagino que para os cariocas deve ser estranho”, relatou ao DIA.



Acostumada com o frio, a turista argentina Victoria Beracochea não estranhou a temperatura da cidade e até revelou que prefere o clima ameno. “Para nós não é frio. Na Argentina é mais frio. Sei que para vocês é mais fresco, mas gostamos, nos permite caminhar”, disse.



Moradora de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, a dona de casa Cláudia Barbosa, de 57 anos, foi a uma consulta médica e aproveitou para passear pela orla. Para ela, a mudança de tempo não é legal. “Eu não gosto muito de frio, prefiro o calor. Acho que essa mudança de clima realmente atrapalha. Mais cedo, estava uma chuvinha fina, com o tempo mais fechado”, observou.



No Rio para assistir ao jogo do Fluminense contra o Bolivar pela Libertadores, na noite desta terça-feira, os turistas Raniel Ângelo, de 21 anos, e Gabriel Bortolin, de 21, do Espírito Santo, se planejaram para curtir a praia, mas o tempo não deixou.



“Eu me organizei todo achando que ia pegar um solzinho para curtir uma praia, só que infelizmente não foi o que recebi… Uma ventania do caramba. Não vou abaixar o astral por causa disso, porque estou feliz de estar aqui, mas obviamente seria bem melhor se pudesse estar tomando um 'banhozinho' de mar, com certeza”, lamentou Raniel



“Imaginava estar mais tranquilo, mais leve para curtir a praia, só que chegamos aqui: ventania e tempo frio. Lá estava sol, imaginamos que aqui estaria a mesma coisa, só que foi ao contrário. E pior que se chover no estádio, à noite, não temos como nos secar, porque estamos de ônibus”, se preocupou Gabriel.



Previsão para os próximos dias



Na quarta-feira (20), o céu deve continuar nublado a encoberto devido à entrada de ventos úmidos do oceano. Também há previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. A temperatura fica estável, com máxima de 24°C e mínima de 18°C.



A previsão se repete para a quinta-feira (21), que deve ter céu nublado a encoberto e chuva a qualquer momento. O dia deve ficar um pouco mais fresco, com temperatura máxima de 23°C e mínima de 17°C.



A sexta-feira (22) do carioca será de tempo instável. O céu continua nublado, com chuva fraca a qualquer momento. A temperatura, no entanto, entra em elevação. Porém, a diferença entre mínima e máxima aumenta: 27°C e 16°C.



No sábado (23), a atuação de uma região de baixa pressão no oceano deixará o céu predominantemente nublado. A partir da tarde, pancadas de chuva isoladas estão previstas para a cidade do Rio. A temperatura máxima será de 26°C, enquanto a mínima, 17°C.

*Colaboração: Érica Martin