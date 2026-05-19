Alfredo Jorge Toledo Moreira morre em acidente de trabalho na CSN, em Volta Redonda - Reprodução / Instagram

Alfredo Jorge Toledo Moreira morre em acidente de trabalho na CSN, em Volta RedondaReprodução / Instagram

Publicado 19/05/2026 10:52

Rio - O inspetor de manutenção Alfredo Jorge Toledo Moreira morreu, aos 51 anos, na tarde desta segunda-feira (18), após sofrer um acidente de trabalho na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda, no Sul Fluminense.

Em nota enviada ao DIA, a empresa informou que o funcionário foi socorrido imediatamente, mas não resistiu. A empresa também disse que se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho, e que prestando a assistência à família.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda). Diligências estão em andamento para investigar os fatos.



Alfredo foi sepultado no Cemitério Portal da Saudade, localizado na Rodovia dos Metalúrgicos, no Jardim Belvedere, em Volta Redonda, nesta terça-feira (19), às 16h.

Através das redes sociais, a filha do inspetor de manutenção, Laura Nascimento, o homenageou, recordando vários momentos e aprendizados. "O senhor me ensinou o hino do nosso time do coração [Flamengo], e eu fiz questão de tatuar logo o escudo. Me ensinou a desentupir ralos e tantas outras coisas em casa. Porém, não me ensinou a viver sem você, sem suas palhaçadas e suas risadas. Vai com Deus, meu pai."