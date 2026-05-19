Crime aconteceu próximo da antiga sede do Instituto de Artes e Comunicação Social (IACS), em Niterói - Reprodução/Google Maps

Crime aconteceu próximo da antiga sede do Instituto de Artes e Comunicação Social (IACS), em NiteróiReprodução/Google Maps

Publicado 19/05/2026 15:07

Rio - Uma briga nas proximidades de um dos campus da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, terminou com três alunos esfaqueados no início da tarde desta terça-feira (19). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 12h40 para o Casarão Rosa, antigo Instituto de Artes e Comunicação Social (IACS), localizado na Rua Professor Lara Vilela.

Os feridos acabaram sendo socorridos e levados para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), também em Niterói. Segundo a direção da unidade, os pacientes já receberam alta.



Segundo informações obtidas pelo DIA, a discussão começou entre estudantes do curso de Cinema durante a divisão de grupos para um trabalho acadêmico. O agressor teria retirado uma faca da mochila e atacado os colegas. Em seguida, fugiu antes da chegada do comando do 12º BPM (Niterói). Posteriormente, ele se apresentou na 76ª DP (Niterói), acompanhado de um advogado, onde prestou depoimento e foi liberado. As vítimas também foram levadas para a delegacia para prestarem depoimento.

Em nota, a UFF repudiou o episódio de violência entre os estudantes e se solidarizou com os alunos feridos. "A Universidade acompanha de perto todo o processo de assistência aos alunos e reforçou a presença da equipe de segurança no local. Desde os primeiros momentos, a UFF também mobilizou suas equipes de apoio para prestar assistência aos estudantes e familiares, incluindo acompanhamento psicológico, social e jurídico, conforme as necessidades apresentadas", informou a instituição.

Ainda segundo a universidade, internamente serão adotados os procedimentos administrativos necessários, no âmbito de competência da instituição, com o objetivo de avaliar eventuais responsabilidades e adotar as medidas cabíveis. A UFF destacou, ainda, que o incidente, por ter ocorrido fora das dependências da universidade, tem o processo de investigação criminal conduzido pela Polícia Civil. Leia a nota da UFF na íntegra abaixo.

Desde dezembro de 2023, a nova sede do IACS funciona no Campus do Gragoatá, a poucos metros do Casarão Rosa. Com a mudança, as aulas passaram a ser realizadas no novo prédio, incluindo as do curso de Cinema e Audiovisual.

Nota oficial da UFF

"A Universidade Federal Fluminense (UFF) manifesta profundo pesar e repudia o episódio de violência ocorrido entre estudantes do curso de Cinema, nas proximidades da antiga sede do Instituto de Artes e Comunicação Social (IACS), em Niterói. A integridade física, a segurança e o bem-estar da comunidade acadêmica são prioridades inegociáveis para a instituição. Nesse momento, a UFF expressa solidariedade aos estudantes atingidos e a seus familiares, desejando plena recuperação às vítimas neste momento delicado.



Imediatamente após o ocorrido, o socorro foi acionado e os estudantes receberam atendimento emergencial, sendo encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima por uma ambulância do Corpo de Bombeiros. A Universidade acompanha de perto todo o processo de assistência aos alunos e reforçou a presença da equipe de segurança no local.



Desde os primeiros momentos, a UFF também mobilizou suas equipes de apoio para prestar assistência aos estudantes e familiares, incluindo acompanhamento psicológico, social e jurídico, conforme as necessidades apresentadas.



Internamente serão adotados os procedimentos administrativos necessários à apuração dos fatos, no âmbito de competência da universidade, com o objetivo de avaliar eventuais responsabilidades e adotar as medidas cabíveis, respeitados o devido processo legal e o direito à ampla defesa. Paralelamente, a UFF está reforçando os seus protocolos de segurança em todos os campi, com intensificação das ações preventivas e de vigilância, visando assegurar um ambiente acadêmico mais seguro e acolhedor.



Cabe destacar que o incidente, por ter ocorrido fora das dependências da universidade, tem o processo de investigação criminal conduzido pelos órgãos competentes de segurança pública, com os quais a UFF atua em cooperação para contribuir no que for necessário para a resolução do caso. Informamos, ainda, que o suposto agressor se apresentou à Polícia Civil, acompanhado de um advogado.



A Universidade Federal Fluminense reafirma seu compromisso inegociável com a paz, o diálogo, a convivência democrática e o combate a toda forma de violência, intolerância e agressão."