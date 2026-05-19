Desembargador Alcides Martins Ribeiro Filho estava desaparecido há mais de um mês - Divulgação/TRF2

Desembargador Alcides Martins Ribeiro Filho estava desaparecido há mais de um mêsDivulgação/TRF2

Publicado 19/05/2026 16:14

Rio - O desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho, de 64 anos, foi encontrado morto, na tarde desta terça-feira (19), nos arredores da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, Zona Norte. O magistrado estava desaparecido há mais de um mês

De acordo com a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e militares do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo do desembargador sem sinais de violência. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realiza perícia. Investigações estão em curso para tentar esclarecer os fatos.

De acordo com relato da família, Alcides deixou de fazer contato com a família no dia 14 de abril. Antes de desaparecer, ele teria sacado uma quantia em dinheiro e seguido em direção à Vista Chinesa, onde foi encontrado morto.

De acordo com o CNJ, a decisão foi motivada pelo envolvimento do magistrado no caso de violência doméstica, resistência à prisão, lesão corporal contra policiais e abuso de autoridade. "As circunstâncias do caso indicariam um comportamento explosivo e irascível, incompatível com os requisitos mínimos para o exercício da função jurisdicional", informou o órgão na época.



