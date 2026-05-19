Lula presta solidariedade aos familiares e amigos de Mariana Tanaka Abdul Hak, jovem que morreu atropelada no Rio - Reprodução / X

Lula presta solidariedade aos familiares e amigos de Mariana Tanaka Abdul Hak, jovem que morreu atropelada no RioReprodução / X

Publicado 19/05/2026 16:44

Rio - O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade, nesta terça-feira (19), aos diplomatas Ibrahim Abdul Hak Neto e Ana Patrícia Neves Abdul Hak, pais de Mariana Tanaka Abdul Hak, que morreu aos 20 anos ao ser atropelada em Ipanema, na Zona Sul.

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"Telefonei na tarde de hoje para o embaixador Ibrahim Abul Hak Neto para expressar minha solidariedade pelo falecimento de sua querida filha, Mariana Tanaka Abdul Hak", escreveu Lula em uma publicação no X, antigo Twitter.



"Como pai, não consigo imaginar angustia maior do que ver partir uma filha amada. Pedi a ele que transmitisse à sua esposa, Ana Patrícia, à toda a família e amigos minhas mais sentidas condolências nesse momento de dor e perda irreparável", concluiu o presidente.

Ibrahim é assessor especial da Presidência da República, encarregado de temas relacionados a paz e segurança, enquanto Ana Patrícia é cônsul-adjunta do Brasil em Buenos Aires.

Como foi o acidente

Mariana foi atingida por um veículo que invadiu a calçada, no sábado (16). De acordo com relatos, o motorista de uma van de entrega perdeu o controle depois de tentar desviar de um ciclista, na esquina das ruas Vinicius de Moraes e Visconde de Pirajá. Ana Patrícia e um homem que não teve a identidade revelada também ficaram feridos.

Os três foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na mesma região.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a jovem morreu no domingo (17) devido a gravidade dos ferimentos. Ana Patrícia já recebeu alta. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem ferido.

A filha dos diplomatas morava na Europa, mas havia acabado de desembarcar, no mesmo dia do acidente, no Rio, para onde pretendia se mudar. O caso é investigado pela 14ª DP (Leblon). Segundo a Polícia Civil, o motorista já prestou depoimento e a perícia foi realizada no local. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.