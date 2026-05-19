Três alunos da UFF foram esfaqueados por colega de classe nesta terça-feira (19) - Reprodução/Laura Magno

Três alunos da UFF foram esfaqueados por colega de classe nesta terça-feira (19)Reprodução/Laura Magno

Publicado 19/05/2026 17:28 | Atualizado 19/05/2026 20:13

DIA, Israel Salazar, estudante do 2º período do curso de Cinema, teria dado um tapa na mão de um colega durante uma discussão envolvendo trabalhos acadêmicos. Rio - O estudante da Universidade Federal Fluminense (UFF) que esfaqueou três colegas na tarde desta terça-feira (19) já havia apresentado comportamento agressivo em sala de aula semanas antes do crime. De acordo com relatos de alunos ouvidos pelo, Israel Salazar, estudante do 2º período do curso de Cinema, teria dado um tapa na mão de um colega durante uma discussão envolvendo trabalhos acadêmicos.

Na agressão desta terça, a motivação foi semelhante. A briga começou ainda dentro da sala de aula, no Casarão Rosa, antigo Instituto de Artes e Comunicação Social (IACS), na Rua Professor Lara Vilela, em Niterói.



"O que aconteceu de manhã foi uma discussão acalorada na sala de aula, diante de toda a turma, incluindo a professora. A discussão aconteceu por divergências criativas na entrega de um trabalho, que Israel editou e entregou de forma diferente do material produzido coletivamente", disse um aluno.



Ainda segundo a testemunha, o estudante chegou a conversar com outros colegas do curso e, aparentemente, a situação havia sido resolvida. No entanto, após o almoço, uma nova discussão teve início e ele atacou três colegas com uma faca.



Os feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima, também em Niterói. De acordo com a direção da unidade, os três já receberam alta.

O agressor se apresentou na 76ª DP (Niterói) acompanhado de um advogado, foi ouvido e liberado. As vítimas também foram levadas para a delegacia para prestarem depoimento. O caso é investigado como lesão corporal.

Universidade repudia ato

Por meio de nota, a UFF repudiou o episódio de violência entre os estudantes e se solidarizou com os alunos feridos. "A Universidade acompanha de perto todo o processo de assistência aos alunos e reforçou a presença da equipe de segurança no local. Desde os primeiros momentos, a UFF também mobilizou suas equipes de apoio para prestar assistência aos estudantes e familiares, incluindo acompanhamento psicológico, social e jurídico, conforme as necessidades apresentadas", informou a instituição.



Ainda segundo a universidade, internamente serão adotados os procedimentos administrativos necessários, no âmbito de competência da instituição, com o objetivo de avaliar eventuais responsabilidades e adotar as medidas cabíveis. A UFF destacou, ainda, que o incidente, por ter ocorrido fora das dependências da universidade, tem o processo de investigação criminal conduzido pela Polícia Civil.