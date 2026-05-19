Integração do Bilhete Único Carioca (BUC) passa a ser feito exclusivamente pelo cartão Jaé preto ou QR Code - Érica Martin / Arquivo Agência O Dia

Integração do Bilhete Único Carioca (BUC) passa a ser feito exclusivamente pelo cartão Jaé preto ou QR Code Érica Martin / Arquivo Agência O Dia

Publicado 19/05/2026 22:23 | Atualizado 19/05/2026 22:33

O cartão de passagens Jaé passará a ser vendido e recarregado também em bancas de jornal espalhadas pela cidade. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Transportes. Segundo o município, a medida faz parte da ampliação da rede de atendimento do sistema de bilhetagem eletrônica antes do fim do pagamento em dinheiro nos ônibus municipais, previsto para entrar em vigor no próximo dia 30 de maio.

A informação já havia sido anunciada nesta terça-feira (19) durante audiência pública da Comissão de Transportes e Trânsito da Câmara Municipal do Rio. Segundo o secretário municipal de Transportes, Jorge Arraes, em mais de 700 bancas aderiram ao acordo com a prefeitura.

Com a inclusão das bancas, a ideia é chegar a mais de dois mil pontos de atendimento e recarga distribuídos pela capital. Além das bancas, o sistema já conta com bilheterias, máquinas de autoatendimento e estabelecimentos credenciados.

Durante a audiência, Arraes destacou que o modelo digital já funciona no BRT e no VLT desde a implantação dos modais e afirmou que apenas 8% das passagens atualmente são pagas em dinheiro.

Segundo o município, se recomenda o uso do aplicativo do Jaé e do chamado “cartão preto”, vinculado ao CPF do usuário.

Segundo ele, o cartão vinculado ao CPF oferece mais segurança ao passageiro. Caso o cartão seja perdido, o saldo permanece protegido na conta do usuário.

A prefeitura também confirmou que o cartão verde continuará sendo vendido normalmente, inclusive nas bancas, mas não permitirá integração tarifária do Bilhete Único Carioca após o dia 30 de maio. A restrição foi adotada para evitar fraudes e esquemas de lavagem de dinheiro no sistema de transporte público.

Não haverá alterações para idosos e beneficiários de gratuidades. Idosos poderão continuar utilizando o cartão gratuidade ou embarcando apenas com documento de identidade, conforme prevê a legislação

Durante a audiência pública, vereadores e representantes da sociedade civil cobraram mais pontos de recarga em áreas afastadas de estações de BRT e VLT, além de medidas para evitar exclusão digital de idosos e pessoas com dificuldade de acesso à tecnologia.

Parlamentares também sugeriram a inclusão de lotéricas, farmácias, clínicas da família e agências dos Correios como futuros pontos de recarga. A prefeitura informou que as propostas serão analisadas.

Além dos ônibus municipais, o sistema Jaé também é utilizado no BRT, VLT, vans, cabritinhos e metrô.