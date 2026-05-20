Homem foi detido por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) - Divulgação

Homem foi detido por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI)Divulgação

Publicado 20/05/2026 08:09

Rio - Uma ação conjunta das polícias do Rio de Janeiro e São Paulo prendeu, nesta terça-feira (19), um homem investigado por aplicar o golpe "Boa Noite, Cinderela" em vítimas conhecidas por meio de aplicativos de relacionamento. Com extensa ficha criminal, ele foi detido no bairro Rio das Pedras, na Zona Sudoeste da capital fluminense.

As investigações apontam que, após ganhar confiança das vítimas por meio dos aplicativos, o golpista marcava encontros e conseguia acesso às residências, onde dopava a pessoa com medicamentos controlados misturados em alimentos e bebidas.

Com elas inconscientes, o investigado realizava transferências bancárias, compras com cartões de crédito, contratação de empréstimos e ainda furtava pertences como celular, joias, bolsas e roupas. Em uma das situações, a vítima chegou a ficar cinco dias desacordada e quase morreu por causa da quantidade de substâncias ingeridas.

No caso mais recente, ocorrido no interior de São Paulo, uma pessoa relatou ter conhecido o golpista por meio de um aplicativo de relacionamento. Após um jantar no apartamento, perdeu a consciência e só acordou dois dias depois. Durante esse período, o investigado teria praticado abuso sexual e realizado diversas movimentações financeiras e furtos.

O investigado possui anotações por roubo, extorsão e estupro de vulnerável contra um adolescente de 13 anos, além de mandados de prisão em aberto nos estados de São Paulo e Santa Catarina. Os agentes também identificaram que ele utilizava identidades falsas, mais de 40 linhas telefônicas e contas bancárias em nome de terceiros para dificultar sua localização. Segundo as apurações, o investigado atua com o mesmo modus operandi há anos, fazendo vítimas em diferentes estados do país.

Após localizarem o esconderijo do investigado na Zona Oeste do Rio, os agentes realizaram a prisão e apreenderam caixas com entorpecentes, celulares, documentos falsos e documentos pessoais em nome de terceiros. A ação envolveu agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), Polícia Civil de São Paulo e Polícia Federal.

O homem também foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, falsa identidade, uso de documento falso e armazenamento irregular de medicamento controlado.