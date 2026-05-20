Três alunos da UFF foram esfaqueados por colega de classe nesta terça-feira (19) - Reprodução/Laura Magno

Três alunos da UFF foram esfaqueados por colega de classe nesta terça-feira (19)Reprodução/Laura Magno

Publicado 20/05/2026 11:53

Rio - A Universidade Federal Fluminense (UFF) afastou o aluno que esfaqueou outros três estudantes , nesta terça-feira (19), próximo ao Casarão Rosa, antigo Instituto de Artes e Comunicação Social (Iacs), localizado no bairro São Domingos, em Niterói, na Região Metropolitana.

Segundo a UFF, o afastamento ocorre por prazo indeterminado, devido ao risco de danos à vida de membros da comunidade acadêmica. Israel Salazar, estudante do 2º período do curso de Cinema, está impedido de acessar qualquer espaço físico da universidade, mas poderá dar continuidade aos estudos.

"A fim de respeitar a garantia constitucional à educação, o afastamento não implica a interrupção dos estudos do aluno, que poderá continuar o curso das disciplinas por mecanismos alternativos, fora do ambiente físico da instituição", diz a nota.

A UFF destacou que instaurou procedimentos administrativos para apurar os fatos com o objetivo de avaliar eventuais responsabilidades e adotar as medidas cabíveis, respeitados o devido processo legal e o direito à ampla defesa.

Após o episódio, a instituição informou que está reforçando os protocolos de segurança em todos os campi, com intensificação das ações preventivas e de vigilância, visando assegurar um ambiente acadêmico mais seguro e acolhedor.



"Cabe destacar que o incidente, por ter ocorrido fora das dependências da universidade, tem o processo de investigação criminal conduzido pelos órgãos competentes de segurança pública, com os quais a UFF atua em cooperação para contribuir no que for necessário para a resolução do caso. Informamos, ainda, que o suposto agressor se apresentou à Polícia Civil, acompanhado de um advogado", explicou.

A universidade reafirmou seu compromisso com a paz, o diálogo, a convivência democrática e o combate a toda forma de violência, intolerância e agressão. Também se solidarizou com os estudantes feridos.

Autuados em flagrante

Segundo a Polícia Civil, todos os quatro envolvidos foram autuados em flagrante por lesão corporal mútua. A 76ª DP (Niterói) já encaminhou o caso à Justiça.

Os estudantes esfaqueados receberam atendimento no Hospital Estadual Azevedo Lima, ainda em Niterói, e já tiveram alta.

A UFF ressaltou que acompanha de perto todo o processo de assistência aos alunos. A universidade disse que mobilizou as equipes de apoio para prestar assistência aos estudantes e para os familiares, incluindo acompanhamento psicológico e social, conforme as necessidades apresentadas.

Comportamento agressivo

DIA, Israel já havia De acordo com relatos ouvidos pelo, Israel já havia apresentado um comportamento agressivo em sala de aula semanas antes do crime. Na ocasião, ele teria dado um tapa na mão de um estudante durante uma discussão envolvendo trabalhos acadêmicos.

Na agressão desta terça-feira (19), a motivação foi semelhante. Segundo as informações preliminares, a briga começou ainda dentro da sala de aula, no Casarão Rosa.

"O que aconteceu de manhã foi uma discussão acalorada na sala de aula, diante de toda a turma, incluindo a professora. A discussão aconteceu por divergências criativas na entrega de um trabalho, que Israel editou e entregou de forma diferente do material produzido coletivamente", disse um aluno.



Ainda segundo a testemunha, o aluno chegou a conversar com outros colegas do curso e, aparentemente, a situação havia sido resolvida. No entanto, após o almoço, uma nova discussão teve início e ele atacou três colegas com uma faca.

A reportagem tenta localizar a defesa de Israel. O espaço está aberto para manifestação.