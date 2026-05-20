Prefeitura do Rio anuncia adesão ao PAC Encostas - Érica Martin / Agência O DIA

Prefeitura do Rio anuncia adesão ao PAC EncostasÉrica Martin / Agência O DIA

Publicado 20/05/2026 15:10

Rio - O PAC Encostas anunciou um investimento de R$ 258 milhões para a realização de obras de contenção e prevenção contra deslizamentos no município do Rio. Na tarde desta quarta-feira (20), foi apresentado detalhes do novo pacote de intervenções.

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As obras de proteção e prevenção buscam reduzir os impactos causados pelas chuvas intensas, com objetivo de proteger vidas e moradias. "[Estamos] com um olhar mais atento em relação às encostas [...]. [Serão] 12 regiões diretamente impactadas pelo investimento desse ciclo", falou o prefeito, Eduardo Cavaliere.

Além do programa do governo federal, a prefeitura anunciou investimento de R$ 430 milhões para as obras nas encostas, somando, ao todo, R$ 688 milhões em cerca de 330 intervenções em diferentes regiões da cidade.

O PAC atua em áreas classificadas como de risco geológico-geotécnico. "Boa parte dessas áreas que recebem o maior investimento são justamente as áreas onde a população mais pobre da cidade está exposta a algum nível de vulnerabilidade", complementou o prefeito.

As intervenções ocorrem através de drenagem, recuperação de taludes, proteção vegetal e mais melhorias. Elas são executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, com recursos do Ministério das Cidades.

Obras em andamento e mais

Apesar do anúncio recente, parte das obras já iniciaram. Atualmente, há oito projetos em andamento em diferentes bairros, como Copacabana, na Zona Sul; Penha, Lins de Vasconcelos, Tomás Coelho e Vaz Lobo, na Zona Norte. O recurso aplicado nessa etapa foi de R$ 26 milhões.

Com gasto previsto de R$ 19 milhões, mais quatro obras irão iniciar na Tijuca, Zona Norte; Jacarepaguá e Vila Valqueire, na Zona Sudoeste. Além disso, cinco estão em fase de licitação, e 11 em análise técnica na Caixa Econômica. Cada uma recebeu, respetivamente, o orçamento de R$ 51 milhões e R$ 62 milhões.





