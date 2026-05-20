Animais viviam cercados por fezes, urina e lixo após tutora, uma idosa de 69 anos, sofrer AVC e ser internada; cães foram levados para abrigo municipal em GuaratibaDivulgação
Segundo a prefeitura, vizinhos pediram auxílio ao perceber que os cães permaneciam sozinhos, sem alimentação e água.
A secretária municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Jeniffer Coelho, descreveu o cenário encontrado pelas equipes como degradante. “Tudo muito sujo, fezes e urina por todos os lados. A idosa dormia num pedaço de papelão”, relatou.
Após o resgate, os cães foram encaminhados para o abrigo municipal da Fazenda Modelo, em Guaratiba, também na Zona Oeste. Os animais passarão por exames veterinários, microchipagem e castração antes de serem disponibilizados para adoção. A secretária ainda fez um apelo para que a população adote animais acolhidos nos abrigos municipais.
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