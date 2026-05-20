Animais viviam cercados por fezes, urina e lixo após tutora, uma idosa de 69 anos, sofrer AVC e ser internada; cães foram levados para abrigo municipal em Guaratiba - Divulgação

Animais viviam cercados por fezes, urina e lixo após tutora, uma idosa de 69 anos, sofrer AVC e ser internada; cães foram levados para abrigo municipal em GuaratibaDivulgação

Publicado 20/05/2026 17:04

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais resgatou 15 cães que viviam em condições insalubres dentro de uma casa em Santa Cruz, na Zona Oeste, nesta quarta-feira (20). Os animais estavam cercados por fezes, urina e lixo acumulado. A tutora deles, uma idosa de 69 anos, está internada há uma semana após sofrer um AVC e o imóvel ficou abandonado.



Segundo a prefeitura, vizinhos pediram auxílio ao perceber que os cães permaneciam sozinhos, sem alimentação e água.



A secretária municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Jeniffer Coelho, descreveu o cenário encontrado pelas equipes como degradante. “Tudo muito sujo, fezes e urina por todos os lados. A idosa dormia num pedaço de papelão”, relatou.

“Esses animais viviam em um ambiente totalmente inadequado, sujo e estavam sozinhos, sem água nem comida”, completou o vereador Luiz Carlos Ramos, que participou do resgate.



Após o resgate, os cães foram encaminhados para o abrigo municipal da Fazenda Modelo, em Guaratiba, também na Zona Oeste. Os animais passarão por exames veterinários, microchipagem e castração antes de serem disponibilizados para adoção. A secretária ainda fez um apelo para que a população adote animais acolhidos nos abrigos municipais.