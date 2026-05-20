Feridos foram levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo - Érica Martin/Arquivo Agência O Dia

Feridos foram levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em RealengoÉrica Martin/Arquivo Agência O Dia

Publicado 20/05/2026 19:59

Rio - Um tiroteio entre criminosos em Costa Barros, na Zona Norte, no fim da tarde desta quarta-feira (20), terminou com um homem morto e outras três pessoas baleadas, sendo um bebê de 1 ano, a avó da criança e uma mulher.

Os feridos foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Costa Barros. Devido à gravidade dos ferimentos, o bebê teve de ser transferido para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. Por meio de nota, a direção da unidade informou que a criança foi submetida a uma cirurgia de emergência e está internada no CTI pediátrico, com o quadro de saúde estável.



De acordo com informações preliminares, criminosos do Comando Vermelho (CV) tentaram invadir uma área dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), próximo ao Complexo da Pedreira. Houve intenso confronto.



O comando do 41º BPM (Irajá) informou que policiais militares foram acionados após a entrada de quatro pessoas feridas na UPA de Costa Barros. De acordo com a corporação, um dos baleados não resistiu aos ferimentos e morreu. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.