Rio - Cinco suspeitos foram presos na madrugada desta quarta-feira (20), na Av. Bartolomeu Mitre, no Leblon, Zona Sul, acusados de cometer vários assaltos a farmácias.
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 23º BPM abordaram os suspeitos que estavam em um veículo estacionado em frente a uma drogaria. Um dos ocupantes tentou fugir a pé, mas foi capturado. No carro, mais dois homens e duas mulheres foram detidos.
Também foram apreendidos quatro celulares, três toucas ninja, uma máscara de fantasia, uma arma de choque, além de três frascos e duas caixas de medicamentos. O veículo, que estava com a placa adulterada, também foi apreendido.
Policiais já vinham realizando ações na região, com o objetivo de interceptar o grupo. Uma das mulheres, inclusive, possuía dois mandados de busca e apreensão em aberto. A ocorrência foi registrada na 14ª DP (Leblon).
Os presos foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículos.
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