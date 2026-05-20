PM prende cinco suspeitos de assaltos a farmácias na Zona Sul - Divulgação / Polícia Militar

PM prende cinco suspeitos de assaltos a farmácias na Zona SulDivulgação / Polícia Militar

Publicado 20/05/2026 18:03 | Atualizado 20/05/2026 18:14

Rio - Cinco suspeitos foram presos na madrugada desta quarta-feira (20), na Av. Bartolomeu Mitre, no Leblon, Zona Sul, acusados de cometer vários assaltos a farmácias.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 23º BPM abordaram os suspeitos que estavam em um veículo estacionado em frente a uma drogaria. Um dos ocupantes tentou fugir a pé, mas foi capturado. No carro, mais dois homens e duas mulheres foram detidos.

Também foram apreendidos quatro celulares, três toucas ninja, uma máscara de fantasia, uma arma de choque, além de três frascos e duas caixas de medicamentos. O veículo, que estava com a placa adulterada, também foi apreendido.



Policiais já vinham realizando ações na região, com o objetivo de interceptar o grupo. Uma das mulheres, inclusive, possuía dois mandados de busca e apreensão em aberto. A ocorrência foi registrada na 14ª DP (Leblon).

Os presos foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículos.