O acidente envolveu um caminhão baú, outro caminhão de carga e uma motocicleta.Reprodução/PRF

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Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo dois caminhões e uma motocicleta na manhã desta quarta-feira (20), na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.
A colisão aconteceu por volta das 11h30, na altura do km 450 da rodovia, e provocou a interdição total da pista nos dois sentidos.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um caminhão baú, outro caminhão de carga e uma motocicleta.
O motorista do caminhão baú morreu no local, antes mesmo da chegada do socorro. Já os outros dois condutores envolvidos sofreram ferimentos graves e foram atendidos por equipes de emergência. Os nomes das vítimas não foram divulgados.
Por causa do acidente, a BR-101 precisou ser totalmente interditada, provocando congestionamento e retenções na região. Somente às 16h34 as pistas foram completamente liberadas para circulação.
As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas.