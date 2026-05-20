O acidente envolveu um caminhão baú, outro caminhão de carga e uma motocicleta. - Reprodução/PRF

O acidente envolveu um caminhão baú, outro caminhão de carga e uma motocicleta.Reprodução/PRF

Publicado 20/05/2026 19:36 | Atualizado 20/05/2026 21:24

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo dois caminhões e uma motocicleta na manhã desta quarta-feira (20), na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

A colisão aconteceu por volta das 11h30, na altura do km 450 da rodovia, e provocou a interdição total da pista nos dois sentidos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um caminhão baú, outro caminhão de carga e uma motocicleta.

O motorista do caminhão baú morreu no local, antes mesmo da chegada do socorro. Já os outros dois condutores envolvidos sofreram ferimentos graves e foram atendidos por equipes de emergência. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Por causa do acidente, a BR-101 precisou ser totalmente interditada, provocando congestionamento e retenções na região. Somente às 16h34 as pistas foram completamente liberadas para circulação.

As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas.