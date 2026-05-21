Agentes estão nas ruas desde a madrugada desta quinta-feira (21) - Reprodução / Polícia Federal

Agentes estão nas ruas desde a madrugada desta quinta-feira (21)Reprodução / Polícia Federal

Publicado 21/05/2026 07:44

Rio – A Polícia Federal realiza, na manhã desta quinta-feira (21), uma operação contra um esquema de pirâmide com atuação internacional. Eles cumprem quatro mandados de busca e apreensão e oito medidas cautelares na Barra e em Jacarepaguá, Zona Sudoeste, Campo Grande, na Oeste, e em Macaé, no Norte Fluminense.



Entre as medidas impostas está o bloqueio decretado pela Justiça de R$ 300 milhões em bens, como imóveis e embarcações da organização investigada.



Segundo a corporação, esta ação é mais uma etapa da prisão em flagrante de uma mulher por posse de arma em 2024, na Barra. Ela e os outros alvos estariam envolvidos no esquema criminoso que funcionava no Brasil, na Ucrânia e no Japão. Além disso, as investigações apontam que essa organização tinha bens e imóveis registrados em nomes de terceiros, o que evidencia a lavagem de dinheiro.



A Operação Fortuito 4, que conta com agentes das polícias Civil e Militar, também cumpre mandados em José dos Campos, em São Paulo.