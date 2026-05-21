Agentes estão nas ruas desde a madrugada desta quinta-feira (21)Reprodução / Polícia Federal
PF realiza ação contra esquema de pirâmide internacional no estado
Mandados são cumpridos na Barra, em Jacarepaguá, Campo Grande e em Macaé, no Norte Fluminense
Polícia prende pela segunda vez condenado por extorsão de turistas no Cristo Redentor
Yuri de Oliveira Pessoa Montovani, de 28 anos, se passava por guia turístico e cobrava até R$ 3 mil de visitantes estrangeiros no Corcovado
Operação apreende 200 mil figurinhas falsas da Copa e camisas piratas da Seleção
Carga seria distribuída na capital e na Região Metropolitana; material estava escondido em ônibus em Nova Iguaçu
'Meu maior sonho é voltar a enxergar', diz jovem atingido por bala de borracha após clássico
Arthur Cortines, de 18 anos, perdeu a visão do olho direito ao ser baleado no entorno do estádio depois de Vasco x Flamengo
Policial civil aposentado é preso por esquema de lavagem de dinheiro
Apontado como integrante de esquema criminoso na Uruguaiana, Volner Correa dos Santos é preso após passar um ano foragido
Tremor de terra de magnitude 3.3 é registrado na costa do Rio, próximo a Maricá
Abalo sísmico aconteceu às 5h31 desta quinta-feira (21)
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