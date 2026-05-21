Rio - Uma aluna da Escola Municipal Raphael Almeida Magalhães, em Bangu, na Zona Oeste, foi agredida por outra estudante, com socos e puxões de cabelo, nesta terça-feira (19). A vítima seria alvo de bullying há meses. A Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Polícia Civil apuram o caso.
As agressões aconteceram fora da unidade, em uma rua próxima ao colégio. A adolescente recebeu diversos socos e tapas no rosto, além de ser derrubada no chão pela agressora. Tudo aconteceu com alunos filmando.
A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ela recebeu os primeiros cuidados, realizou exames de imagem e avaliação da equipe multidisciplinar. Após o período de observação, a paciente teve alta com orientações médicas.
Ainda de acordo com a pasta, a rede de Atenção Primária foi acionada para dar continuidade ao cuidado à adolescente e garantir que ela tenha o suporte de que precisa. Ela recebeu uma visita domiciliar de sua equipe de saúde da família nesta quarta-feira (20) para avaliação de suas demandas de saúde.
Em nota, a SME informou que repudia qualquer forma de agressão dentro ou fora do ambiente escolar. De acordo com a pasta, a aluna já havia sido transferida para outra turma por causa de um desentendimento anterior com a colega. No entanto, após a agressão desta terça, a Secretaria transferiu a agressora para outra escola.
Ainda segundo o órgão, a vítima da agressão e a sua família estão recebendo todo o acolhimento e acompanhamento necessários. A Secretaria também instaurou uma sindicância e encaminhou o caso ao Conselho Tutelar.
Sobre a estudante ser alvo de bullying, a SME ressaltou que a rede mantém ações permanentes de prevenção a esse crime e à violência, por meio do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Escolas (Niap), formado por equipes de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos.
Esses profissionais estiveram no colégio, nesta quarta-feira (20), para oferecer suporte e orientação à comunidade escolar.
A 34ª DP (Bangu) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, as representantes legais das envolvidas e a diretora da escola prestaram depoimento. As diligências estão em andamento para apurar os fatos.
No dia 9, uma aluna, de 12 anos, foi agredida por uma outra estudante, no banheiro da Escola Municipal Professor Julio de Mesquita, em Bangu. Uma gravação que circulou na época nas redes sociais mostrou a vítima sendo empurrada por uma garota enquanto é ameaçada. O episódio de violência continuou com chutes e puxões de cabelo, enquanto outras alunas filmam sem interferir.
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