Episódio de agressão ocorreu fora das dependências da Escola Municipal Raphael Almeida Magalhães - Reprodução / Google Street View

Episódio de agressão ocorreu fora das dependências da Escola Municipal Raphael Almeida MagalhãesReprodução / Google Street View

Publicado 21/05/2026 09:10

Rio - Uma aluna da Escola Municipal Raphael Almeida Magalhães, em Bangu, na Zona Oeste, foi agredida por outra estudante, com socos e puxões de cabelo, nesta terça-feira (19). A vítima seria alvo de bullying há meses. A Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Polícia Civil apuram o caso.

As agressões aconteceram fora da unidade, em uma rua próxima ao colégio. A adolescente recebeu diversos socos e tapas no rosto, além de ser derrubada no chão pela agressora. Tudo aconteceu com alunos filmando.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ela recebeu os primeiros cuidados, realizou exames de imagem e avaliação da equipe multidisciplinar. Após o período de observação, a paciente teve alta com orientações médicas.



Ainda de acordo com a pasta, a rede de Atenção Primária foi acionada para dar continuidade ao cuidado à adolescente e garantir que ela tenha o suporte de que precisa. Ela recebeu uma visita domiciliar de sua equipe de saúde da família nesta quarta-feira (20) para avaliação de suas demandas de saúde.

Em nota, a SME informou que repudia qualquer forma de agressão dentro ou fora do ambiente escolar. De acordo com a pasta, a aluna já havia sido transferida para outra turma por causa de um desentendimento anterior com a colega. No entanto, após a agressão desta terça, a Secretaria transferiu a agressora para outra escola.

Ainda segundo o órgão, a vítima da agressão e a sua família estão recebendo todo o acolhimento e acompanhamento necessários. A Secretaria também instaurou uma sindicância e encaminhou o caso ao Conselho Tutelar.

Sobre a estudante ser alvo de bullying, a SME ressaltou que a rede mantém ações permanentes de prevenção a esse crime e à violência, por meio do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Escolas (Niap), formado por equipes de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos.

Esses profissionais estiveram no colégio, nesta quarta-feira (20), para oferecer suporte e orientação à comunidade escolar.



A 34ª DP (Bangu) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, as representantes legais das envolvidas e a diretora da escola prestaram depoimento. As diligências estão em andamento para apurar os fatos.

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