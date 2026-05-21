Policiais resgataram uma bebê após suspeita de tráfico de pessoas, nesta quarta (20) - Reprodução / Polícia Federal

Policiais resgataram uma bebê após suspeita de tráfico de pessoas, nesta quarta (20)Reprodução / Polícia Federal

Publicado 21/05/2026 08:49

Rio – Uma bebê de 20 dias foi resgatada e levada para um acolhimento após a Polícia Federal identificar uma suspeita de tráfico humano, envolvendo a tentativa ilegal de retirada dela de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, para a Espanha, na Europa. A operação ocorreu nesta quarta-feira (20), com apoio do Ministério Público e do Conselho Tutelar.



A suspeita, que não teve o nome revelado, já tinha o histórico de fazer viagens internacionais, principalmente para o país em questão, de acordo com a polícia. Além disso, ela cuidava predominantemente da bebê mesmo não tendo parentesco com a mãe, e recebeu a guarda da menina logo após a alta hospitalar do nascimento, sem qualquer documento formal.



Segundo a corporação, a investigação começou após os agentes que atuam no posto da PF em Cabo Frio identificarem detalhes incomuns em um requerimento de passaporte para uma criança que havia nascido há apenas 20 dias.



O que chamou a atenção foi o pedido de autorização para que ela viajasse internacionalmente desacompanhada dos pais, bem como divergências nas informações cadastrais, já que a mãe não possuía passaporte válido nem solicitou o documento para si, apenas o da recém-nascida.



Na ação, a PF apreendeu celulares, os documentos da criança e a autorização de viagem ao exterior, que tinha reconhecimento de firma em nome da mãe para que a outra mulher e seu marido levassem a recém-nascida até a Espanha. Não houve prisão.



As investigações seguirão com o objetivo de esclarecer integralmente os fatos e apurar eventual participação de outras pessoas no esquema.



