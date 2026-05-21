Vera Lucia Ribeiro da Silva foi sepultada no Cemitério São Miguel em 2022 - Arquivo Pessoal

Vera Lucia Ribeiro da Silva foi sepultada no Cemitério São Miguel em 2022Arquivo Pessoal

Publicado 21/05/2026 12:58

Rio - Familiares de Vera Lucia Ribeiro da Silva denunciam que o corpo da idosa, de 68 anos, desapareceu do Cemitério São Miguel, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A Polícia Civil investiga o caso.

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Em março de 2025, Alexandre Ribeiro da Silva, de 54 anos, filho da falecida, esteve no cemitério para fazer a exumação do cadáver da mãe, com objetivo de transportar os restos mortais para o jazigo da família, em outro local. No entanto, o procedimento não pôde ser feito porque o corpo que estava na gaveta ainda não havia se decomposto.

"Minha mãe faleceu em 2022. Em 2025, fez três anos. Quando estava próximo da data, a gente procurou o cemitério para marcar a exumação. Fomos com o número da gaveta, consultaram nos livros, confirmaram esse número, compramos caixa para colocar os restos mortais e fomos até a gaveta. Puxaram o caixão e disseram que ainda estava com matéria, que não havia se decomposto. Perguntei se era normal. Falaram que sim, principalmente se a pessoa usou muita medicação. Citei que ela tomava muitos remédios. Me disseram que devia ser por isso e falaram para marcar mais um ano para fazer a exumação", disse.

Na última sexta-feira (15), quatro anos após o sepultamento, o analista administrativo voltou ao cemitério e descobriu que o corpo que estava no caixão, onde deveria estar o cadáver da mãe, na verdade era de um homem.

"Quando o rapaz botou a mão por dentro do caixão, disse que já havia se decomposto. Ele desceu o caixão, abriu e vimos que era um corpo masculino, de calça jeans e blusa clara. Na arcada dentária, tinha aparelho. Minha mãe não usava aparelho e era espírita. Foi enterrada com um vestido branco. O enterro dela foi feita com os rituais do espiritismo. Ali tinha uma pessoa de calça e de camisa. Não reconheci o corpo", destacou.

Alexandre relatou que procurou a administração e, segundo ele, os funcionários olharam em livros e identificaram que o número da gaveta correspondia ao local onde Vera foi sepultada. No entanto, não souberam explicar o motivo de outro cadáver ocupar o espaço.

"Ninguém sabia informar. Sumiram com o corpo da minha mãe e não sabemos o que fizeram. A única coisa que queremos é uma resposta sobre onde colocaram o corpo. A impressão que tenho é que tiraram o corpo dela, sumiram e colocaram outro para enterrar. No segundo ano de falecimento, já teria se decomposto e colocaram outro. Sumiram com o corpo da minha mãe", lamentou.

Em nota, a Prefeitura de São Gonçalo informou que a administração do cemitério já entrou em contato com a família e está averiguando a documentação para esclarecer os fatos.

O caso foi registrado na 72ª DP (São Gonçalo). Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.

Caso semelhante

Na época, a prefeitura abriu uma sindicância para apurar o desaparecimento, que também foi registrado na 72ª DP.