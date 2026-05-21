Carro ficou com diversas marcas de tiros - Reprodução / Redes Sociais

Carro ficou com diversas marcas de tirosReprodução / Redes Sociais

Publicado 21/05/2026 13:15

Rio - Um homem foi executado a tiros, dentro de um carro, na manhã desta quinta-feira (21), na Taquara, na Zona Sudoeste. Uma mulher também ficou ferida após ser atingida por uma bala perdida.

O crime ocorreu na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, próximo a um supermercado e a uma igreja. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o automóvel de Paulo Henrique Santana da Silva com marcas de disparos na janela do motorista e na do carona.

Segundo relatos, criminosos encapuzados chegaram em um veículo e atiraram contra a vítima, sem qualquer chance de reação.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) encontraram Paulo Henrique já sem vida e isolaram a área para perícia.

Uma mulher ficou ferida ao ser atingida por uma bala perdida no momento do ataque. A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde da região. Ainda não há informações sobre sua identificação e o seu estado de saúde.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.