Carro ficou com diversas marcas de tirosReprodução / Redes Sociais
Ataque a tiros deixa homem morto e mulher ferida na Taquara
Crime ocorreu na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes
Polícia prende pela segunda vez condenado por extorsão de turistas no Cristo Redentor
Yuri de Oliveira Pessoa Montovani, de 28 anos, se passava por guia turístico e cobrava até R$ 3 mil de visitantes estrangeiros no Corcovado
Operação apreende 200 mil figurinhas falsas da Copa e camisas piratas da Seleção
Carga seria distribuída na capital e na Região Metropolitana; material estava escondido em ônibus em Nova Iguaçu
'Meu maior sonho é voltar a enxergar', diz jovem atingido por bala de borracha após clássico
Arthur Cortines, de 18 anos, perdeu a visão do olho direito ao ser baleado no entorno do estádio depois de Vasco x Flamengo
Policial civil aposentado é preso por esquema de lavagem de dinheiro
Apontado como integrante de esquema criminoso na Uruguaiana, Volner Correa dos Santos é preso após passar um ano foragido
Tremor de terra de magnitude 3.3 é registrado na costa do Rio, próximo a Maricá
Abalo sísmico aconteceu às 5h31 desta quinta-feira (21)
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