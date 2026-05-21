Bufê em São Gonçalo oferecia pacote promocional para atrair clientes nas redes sociais - Reprodução/Redes sociais

Bufê em São Gonçalo oferecia pacote promocional para atrair clientes nas redes sociaisReprodução/Redes sociais

Publicado 21/05/2026 15:06

Rio - Uma festa que representava a realização do sonho da filha de Renata Cristina, de 35 anos, transformou-se em uma grande frustração. A apenas dois meses da adolescente completar 15 anos, a família vive a incerteza sobre a possibilidade de realizar a celebração. A dona de casa Renata está entre as cerca de 80 famílias que afirmam ter sido prejudicadas após a suposta falência repentina da empresa Jhessy Festas, administrada por Jéssica de Moura.

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Até o momento, cerca de 10 pessoas já prestaram depoimento na Delegacia do Consumidor (Decon), mas outras vítimas ainda serão ouvidas nas próximas semanas. Na quarta-feira (20), Thiago Soares, que também teve a festa de 15 anos da filha frustrada, compareceu à especializada para relatar o caso. Renata prestou depoimento na última quinta-feira (14).



Em entrevista ao DIA, a dona de casa contou que ela e a família foram atraídas por uma promoção oferecida pela empresa em novembro do ano passado. O pacote oferecido custava R$ 4,5 mil e incluía bufê, decoração, cerimonialista, DJ e fotógrafo para a festa de 15 anos da filha.



"O primeiro contato que tive com ela foi pelas redes sociais, em novembro. Marcamos um encontro e ela foi até a minha casa, em São Gonçalo. Apresentou o chamado 'Pacote Ouro', com vários serviços incluídos. Demos R$ 1 mil de entrada e combinamos o pagamento de R$ 500 divididos em sete parcelas", relembra Renata.



Segundo a vítima, conforme as datas de vencimento se aproximavam, Jéssica enviava mensagens cobrando os valores e alegando que precisava do dinheiro para pagar despesas pessoais. Foi nesse momento que Renata começou a desconfiar de que algo estava errado.



"Ela dizia que precisava do dinheiro para pagar as contas de casa. Eu pensava: 'Mas esse dinheiro não era para fazer a festa da minha filha? E quando chegar o dia?'. Mesmo assim, ela sempre dizia: 'Você sonha e a gente realiza'. Então, acabei ficando tranquila com essa promessa", conta.



No início de maio, porém, a empresária entrou em contato para informar que não conseguiria realizar as festas contratadas, incluindo a comemoração da filha de Renata, marcada para o dia 25 de julho.



"Ela mandou uma mensagem em um sábado avisando que não poderia cumprir os contratos. Liguei, enviei mensagens e comecei a ficar muito nervosa, mas ela desapareceu. Faltam apenas dois meses para o aniversário, e minha filha começou a chorar. Ela está muito frustrada, porque acompanhou todos os preparativos de perto", relata.



Renata também lembra das promessas feitas por Jéssica antes do desaparecimento. "Ela entrou na minha casa, prometeu que deixaria tudo organizado para realizar o sonho da minha filha. Não cumpriu o que combinou. Estou muito revoltada. Encontrei outro bufê com um valor acessível, mas agora vou precisar fazer um empréstimo para realizar esse sonho. Quero que ela não fique impune. Assim como fez comigo, pode fazer com outras pessoas. A justiça precisa ser feita, porque daqui a pouco ela pode voltar com outro nome e continuar enganando famílias", desabafa.



Renata acredita que, ao perceber que enfrentava dificuldades financeiras, a empresária tenha agido de forma premeditada. Segundo as vítimas, três dias antes de desaparecer, Jéssica ainda teria recebido R$ 3 mil de uma cliente que tinha acabado de fechar contrato.

A reportagem tenta contato com Jéssica de Moura. O espaço está aberto para manifestação.