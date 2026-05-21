O aviso da Marinha permanece válido até as 9h deste sábado (23) e prevê ondas de até 3 metros de altura - Erica Martin/Agência O Dia

O aviso da Marinha permanece válido até as 9h deste sábado (23) e prevê ondas de até 3 metros de alturaErica Martin/Agência O Dia

Publicado 21/05/2026 15:48

Rio - Apesar do alerta de ressaca emitido pela Marinha, que prevê ondas de até 3 metros de altura, alguns banhistas insistiram em se aproximar do mar e até arriscaram um mergulho nesta quinta-feira (15). A reportagem de O DIA foi à Praia do Leblon e flagrou alguns 'corajosos'.



Entre os que observavam a força das ondas estava o turista argentino Javier Bertoarelli, médico de 44 anos, natural de Córdoba. Ele disse que não sabia do alerta de ressaca, pareceu um pouco decepcionado e admitiu que pensava em entrar no mar. “Agora não, mas mais tarde talvez só um pouquinho”, disse.



A chilena Roxana Orellana, de 52, de Santiago, também foi surpreendida pelo aviso. Ela revelou que estava passeando com amigas e pretendia aproveitar a praia, mas desistiu ao saber do perigo. “Não sabíamos. Agora a recomendação é não entrar, não se arriscar”, afirmou.



Já o aposentado Josenilson dos Santos, de 61, preferiu apenas admirar a paisagem e reforçou o alerta para quem estava na areia. “O mar está muito forte. O melhor é não se aproximar e não abusar, não se arriscar”, recomendou.

Confira a previsão do tempo



Além das condições adversas do mar, a previsão para os próximos dias é de chuva fraca e isolada.

Nesta quinta (21), o céu fica nublado, os ventos são fracos e moderados, e as temperaturas variam entre 16°C e 25°C. Para a sexta (22), há previsão de céu encoberto e chuva fraca a qualquer momento.

No sábado (23), quando acaba o alerta da Marinha às 23h, o tempo será instável e terá céu nublado. A partir da tarde, deve chover fraco. A mínima será de 18°C e máxima, 29°C. O cenário se repete no domingo (24), por conta da atuação de um sistema de baixa pressão no oceano. Os ventos estarão entre fracos a moderados, com mínima de 19°C e máxima de 31°C.



Já na segunda (25), a entrada de ventos úmidos vai influenciar o dia, com chance de chuva fraca a qualquer momento.