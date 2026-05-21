Tremor de terra de magnitude 3.3 foi registrado na costa do Rio de Janeiro - Reprodução/Rede Sismogra?fica Brasileira

Tremor de terra de magnitude 3.3 foi registrado na costa do Rio de JaneiroReprodução/Rede Sismogra?fica Brasileira

Publicado 21/05/2026 18:42 | Atualizado 22/05/2026 10:52

Rio - Um tremor de terra de magnitude 3.3 foi registrado na costa do Rio de Janeiro, próximo à cidade de Maricá, às 5h31 desta quinta-feira (21). Não há relatos de que o fenômeno tenha sido sentido pelos moradores.

O abalo sísmico foi registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e analisado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. Segundo o sismólogo do Observatório Nacional, Dr. Gilberto Leite, esse tipo de evento é considerado relativamente comum no contexto geológico brasileiro e não representa risco significativo para a população.

"O Brasil registra pequenos tremores de terra com frequência, especialmente devido às pressões naturais que atuam na crosta terrestre. Na maioria dos casos, esses abalos têm baixa magnitude e não chegam a ser sentidos. A margem sudeste do Brasil, em particular, é considerada a principal zona sísmica offshore do país, onde pequenos terremotos ocorrem de forma relativamente frequente", explica o especialista.