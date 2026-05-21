Tremor de terra de magnitude 3.3 foi registrado na costa do Rio de JaneiroReprodução/Rede Sismogra?fica Brasileira
Tremor de magnitude 3.3 é registrado na costa do Rio, próximo a Maricá
Abalo sísmico aconteceu às 5h31 desta quinta-feira (21)
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