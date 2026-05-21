As figurinhas falsificadas imitavam o álbum oficial da Copa do Mundo de 2026. Já as camisas reproduziam de forma irregular o uniforme da Seleção Brasileira.Reprodução/Polícia Civil
A operação foi conduzida por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), coordenados pelo delegado Victor Arthur Tuttman. A investigação identificou a tentativa de introdução dos produtos falsificados no mercado formal do estado.
Segundo a Polícia Civil, as mercadorias estavam escondidas no compartimento de carga de um ônibus e seriam distribuídas na capital fluminense e em municípios da Região Metropolitana.
De acordo com as investigações, o material apreendido viola direitos de propriedade intelectual e também representa risco aos consumidores, já que os produtos eram comercializados ilegalmente utilizando marcas oficiais sem autorização.
As figurinhas falsificadas imitavam o álbum oficial da Copa do Mundo de 2026, um dos produtos mais procurados por colecionadores e torcedores em períodos que antecedem o torneio mundial. Já as camisas reproduziam de forma irregular o uniforme da Seleção Brasileira. Todo o material recolhido será submetido à perícia técnica e, posteriormente, inutilizado.
A especializada informou que as investigações continuam para identificar os responsáveis pela fabricação, armazenamento e distribuição dos produtos falsificados. A Polícia Civil reforçou que denúncias sobre comercialização de mercadorias piratas podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp da DRCPIM: (21) 98197-0930.
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