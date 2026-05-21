As figurinhas falsificadas imitavam o álbum oficial da Copa do Mundo de 2026. Já as camisas reproduziam de forma irregular o uniforme da Seleção Brasileira. - Reprodução/Polícia Civil

As figurinhas falsificadas imitavam o álbum oficial da Copa do Mundo de 2026. Já as camisas reproduziam de forma irregular o uniforme da Seleção Brasileira.Reprodução/Polícia Civil

Publicado 21/05/2026 21:07 | Atualizado 21/05/2026 21:54

Milhares de camisas piratas da Seleção Brasileira e 200 mil figurinhas falsificadas do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 foram apreendidas nesta quinta-feira (21) em uma ação da Polícia Civil, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.