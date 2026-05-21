Volner Correa dos Santos foi localizado em casa, na Zona Oeste do Rio, durante ação conjunta de órgãos de investigação e da Corregedoria da Polícia Civil - Divulgação MPRJ

Volner Correa dos Santos foi localizado em casa, na Zona Oeste do Rio, durante ação conjunta de órgãos de investigação e da Corregedoria da Polícia CivilDivulgação MPRJ

Publicado 21/05/2026 19:37 | Atualizado 21/05/2026 22:05

O policial civil aposentado Volner Correa dos Santos foi preso nesta quinta-feira (21), em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) obteve um mandado de prisão contra o agente, suspeito de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma organização criminosa que atuava no Centro Comercial da Uruguaiana, no Centro.

Volner estava foragido desde maio de 2025, época em que teve início a Operação Feira Livre II. Na ocasião, foram cumpridos 11 mandados de prisão e nove de busca e apreensão. A ação foi feita a partir de uma denúncia contra 14 integrantes do grupo, incluindo o policial civil aposentado e um policial penal, que chegaram a ser detidos naquele período.



As investigações apontaram que a quadrilha cobrava taxas irregulares de comerciantes, além de promover a venda e locação clandestina de boxes no camelódromo. O grupo também utilizava empresas de fachada e laranjas, como uma lavanderia, para ocultar a origem dos recursos. A denúncia do Ministério Público descreve ainda a atuação de membros responsáveis pela contabilidade, intimidação armada, administração das extorsões e a conivência de agentes públicos.



Volner é apontado como um dos responsáveis por movimentar e ocultar o capital do bando por meio desse esquema de lavagem de dinheiro.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a ação foi conduzida pela Draco, com apoio da Corregedoria-Geral (CGPOL). A corporação ressaltou que o servidor aposentado já responde a um processo administrativo disciplinar e reforçou que “não compactua com qualquer desvio de conduta”.

