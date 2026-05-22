Rio2C reúne grandes nomes da criatividade na Cidade das Artes, de 26 a 31 de maio - Divulgação

Rio2C reúne grandes nomes da criatividade na Cidade das Artes, de 26 a 31 de maioDivulgação

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Publicado 22/05/2026 06:00

De 26 a 31 de maio, o Rio de Janeiro recebe mais uma edição do Rio2C, o maior encontro de criatividade da América Latina. Durante seis dias, a Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, será ocupada por uma programação que reúne grandes nomes da cultura, do entretenimento, da música, do audiovisual, da tecnologia, da comunicação, dos negócios e da inovação.

Entre os destaques da edição estão Alcione, Iza, Zeca Pagodinho, Alice Braga, Fábio Porchat, William Bonner, Carlos Saldanha, Amyr Klink, Marina Ruy Barbosa, Ingrid Guimarães, Gregorio Duvivier, Ícaro Silva, Thalita Rebouças, Ferrugem, Xamã, Luedji Luna, Rubel e muitos outros artistas, criadores, executivos e lideranças que ajudam a movimentar a indústria criativa no Brasil e no mundo.

A programação do Rio2C combina conteúdo, mercado, formação, relacionamento e experiências. O público poderá acompanhar painéis, keynotes, entrevistas, workshops, masterclasses, shows, ativações, pitchings, rodadas de negócios e encontros de networking. A agenda atravessa temas como audiovisual, música, moda, games, creator economy, marcas, sustentabilidade, educação, ciência, esporte, comportamento e novas tecnologias.

Em 2026, o tema do evento é "Code of Meaning", uma provocação sobre o papel da criatividade em um mundo cada vez mais acelerado pela tecnologia e pelo excesso de informação. A proposta é discutir não apenas tendências, mas também os caminhos culturais, econômicos e humanos que dão sentido ao que criamos, consumimos e compartilhamos.

O primeiro dia do Rio2C será dedicado aos Summits, encontros de imersão em temas estratégicos da indústria criativa, como moda, marcas, games, creator economy, audiovisual e cultura. De quarta a sexta, a Conferência e o Mercado movimentam a Cidade das Artes com 21 palcos, programação setorial e encontros entre profissionais, empresas, plataformas, investidores, produtoras, festivais, artistas e instituições.

O Mercado Rio2C é um dos pilares do evento e conecta projetos a oportunidades reais de negócio. São rodadas, pitchings, mentorias e atividades voltadas para audiovisual, música, editorial, inovação e empreendedorismo, aproximando criadores dos principais players do setor.

No fim de semana, o Festivalia amplia o acesso do público jovem ao evento, com uma programação pensada para estudantes, universitários e novos profissionais que querem descobrir caminhos na indústria criativa. Além de conteúdos sobre carreira, aprendizado e inspiração, o festival reúne experiências, shows e encontros que aproximam novas gerações de quem já está transformando o mercado.

Mais do que uma agenda de palestras, o Rio2C transforma o Rio em ponto de encontro da criatividade. É onde ideias circulam, negócios nascem, talentos ganham visibilidade e diferentes setores se conectam para gerar impacto, desenvolvimento e novas possibilidades.