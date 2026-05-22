Publicado 22/05/2026 00:00

A prisão de Deolane Bezerra na Operação Vérnix deixa claro um modelo em que os suspeitos conhecem a régua do regulador e calibram o crime abaixo dela. Depósitos fracionados sob o piso de R$ 10 mil do Coaf. O que deteve a fração não foi o limite, mas a inteligência integrada entre os órgãos.



O Congresso derrubou vetos da LDO 2026 e libera mais de 3,1 mil municípios inadimplentes a receber repasses federais. Em ano eleitoral prefeito pressiona, Congresso cede e a Lei de Responsabilidade Fiscal recua, sem nenhum constrangimento aparente.