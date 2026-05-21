Yuri de Oliveira Pessoa Montovani foi localizado na casa da mãe, em Brás de Pina, na Zona Norte - Reprodução/Polícia Civil

Yuri de Oliveira Pessoa Montovani foi localizado na casa da mãe, em Brás de Pina, na Zona NorteReprodução/Polícia Civil

Publicado 21/05/2026 22:40

Policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam, nesta quinta-feira (21), Yuri de Oliveira Pessoa Montovani, de 28 anos, condenado por extorquir e ameaçar turistas na região do Cristo Redentor, no Corcovado, um dos pontos turísticos mais visitados do Rio de Janeiro.

O homem foi localizado na casa da mãe, em Brás de Pina, na Zona Norte, após um trabalho de inteligência e cruzamento de dados realizado pela unidade policial. Contra ele havia um mandado de prisão condenatória pelo crime de extorsão.

Segundo as investigações, Yuri atuava na região da Estrada das Paineiras, próximo ao acesso ao monumento do Cristo Redentor, onde abordava turistas, principalmente estrangeiros, fingindo ser guia turístico.

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso oferecia supostos “pacotes exclusivos” e acessos facilitados ao Corcovado, utilizando um cartão de livre acesso ao monumento para dar aparência de legitimidade ao esquema.

Os valores cobrados variavam entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil pelos falsos passeios. Além disso, ele exigia quantias entre R$ 300 e R$ 700 para permitir que turistas estacionassem veículos nas proximidades da Estrada das Paineiras.

Ainda segundo os agentes, Yuri costumava apresentar catálogos e materiais com informações sobre os supostos serviços turísticos para convencer as vítimas. Muitos visitantes já possuíam ingresso oficial para o Cristo Redentor, mas acabavam coagidos e intimidados a efetuar os pagamentos.

Em um dos casos investigados, ocorrido em setembro do ano passado, o acusado abordou dois turistas, um da Índia e outro da Coreia do Sul, e exigiu R$ 3 mil pelo passeio.

As vítimas tiveram dificuldades para concluir o pagamento na máquina de cartão utilizada pelo suspeito. Diante da situação, segundo a investigação, Yuri tomou a chave do veículo dos turistas e os obrigou a acompanhá-lo até um caixa eletrônico em um posto de combustíveis no Rio Comprido, onde os estrangeiros realizaram saques para quitar o valor exigido.

As investigações foram conduzidas inicialmente pela Delegacia de Apoio ao Turista (DEAT), que identificou o modo de atuação do criminoso e reuniu provas contra ele.

De acordo com a Polícia Civil, ele também é investigado em outros inquéritos por crimes de extorsão, associação criminosa, estelionato e violência doméstica, registrados na própria DEAT e também na 7ª DP (Santa Teresa).

Neste mês, o acusado foi condenado a seis anos de prisão pelo crime de extorsão e passou a ser considerado foragido da Justiça. Após a captura, Yuri foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.