Criminoso extorquia turistas estrangeiros em pontos turísticos na Zona SulDivulgação / PCERJ

Publicado 12/12/2025 07:56

Rio - Um falso guia turístico, investigado por extorsão qualificada a turistas estrangeiros, foi preso, no bairro de Cosme Velho, na Zona Sul, nesta quinta-feira (11). Yuri de Oliveira Pessôa Montovani, de 27 anos, possui extenso histórico criminal. O caso está a cargo da Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat).

Yuri é apontado como autor do episódio de extorsão a um turista sul-coreano e um indiano, em 21 de setembro, na Estrada das Paineiras, nas proximidades do Trem do Corcovado. Na ocasião, as vítimas foram abordadas pelo falso guia e direcionadas para um estacionamento irregular afastado.

O criminoso ofereceu uma carona em sua motocicleta até a estação do trem, entrou no transporte de forma irregular utilizando um crachá, e, ao fim do passeio, coagiu as vítimas a pagar R$ 300 pelo estacionamento e R$ 1.700 por supostas entradas já adquiridas.

Os turistas, no entanto, enfrentaram problemas nas tentativas de pagamento por cartão. Foi então que Yuri tomou a chave do veículo e obrigou as vítimas a acompanhá-lo até um caixa eletrônico em um supermercado no Rio Comprido, na Zona Central. Sob ameaça, as vítimas foram obrigadas a usar diversos cartões até que duas transações, uma de R$ 1.000 e outra de R$ 700, fossem feitas. Ele ainda exigiu quantias em espécie.

Yuri foi localizado nas proximidades do Centro de Visitantes Paineiras, onde se preparava para iniciar uma corrida de moto com duas turistas estrangeiras simultaneamente. O extenso histórico do golpista incluí registros por extorsão, associação criminosa, ameaça, crimes contra a economia popular, desacato, desobediência e porte de arma