Concentração será na Avenida Presidente Vargas, na altura da Avenida Passos - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Concentração será na Avenida Presidente Vargas, na altura da Avenida PassosReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 22/05/2026 09:29

Confira abaixo: Rio - A 19ª edição da Marcha para Jesus acontece nesse sábado (23), a partir das 14h, com concentração na Avenida Presidente Vargas, na altura da Avenida Passos, e encerramento na Praça da Apoteose, no Sambódromo. Com entrada gratuita e uma programação de mais de oito horas de apresentações gospel, o evento deve reunir cerca de 300 mil pessoas, demandando um esquema especial de interdições e transportes para a região.

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Interdições

A CET-Rio montará um esquema especial de trânsito com interdições e proibição de estacionamento em diversas vias do Centro da cidade.

A operação começa às 23h desta sexta-feira (22), com a interdição da pista lateral da Avenida Presidente Vargas, no sentido Candelária, entre a Rua Uruguaiana e a Praça da República, para montagem dos trios elétricos e deslocamento da marcha.

No sábado (23), das 14h às 22h, serão interditados trechos da Avenida Presidente Vargas, Avenida Marquês de Sapucaí, Rua Frei Caneca, Avenida Salvador de Sá, Praça da República, Rua Moncorvo Filho, Rua Benedito Hipólito, Rua Afonso Cavalcanti e Rua Comandante Maurity.

Também haverá inversão de sentido na Rua Amoroso Lima, entre a Rua Afonso Cavalcanti e a Avenida Presidente Vargas, no sentido da Rua Afonso Cavalcanti para a Presidente Vargas.

A CET-Rio informou ainda que o estacionamento estará proibido em diversas vias da região entre 5h e 21h de sábado.

A operação contará com 74 operadores de trânsito, entre agentes da CET-Rio, Guarda Municipal e apoiadores de tráfego, que atuarão no ordenamento do trânsito e orientação de motoristas e pedestres.

Metrô

O MetrôRio funcionará das 5h à meia-noite no sábado (23). A Linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo, enquanto as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho compartilhado entre Central do Brasil/Centro e Botafogo.

Para a ida ao evento, as estações recomendadas são Central do Brasil/Centro e Uruguaiana/Centro. Na volta, após o fim da celebração na Praça da Apoteose, a orientação é utilizar as estações Praça Onze e Central do Brasil/Centro.

Segundo a concessionária, haverá reforço no efetivo de segurança e de operadores nas estações do Centro. A recomendação é que os passageiros utilizem pagamento por aproximação diretamente nas catracas ou façam a recarga dos cartões antecipadamente para evitar filas.

O MetrôRio também orienta os clientes a utilizarem o aplicativo oficial da concessionária, disponível para Android e iOS, para acompanhar em tempo real a operação do sistema e planejar os trajetos.

Trens

A SuperVia preparou viagens extras saindo da Central do Brasil após o encerramento da Marcha para Jesus. As partidas especiais serão:

-Ramal Santa Cruz: 21h55 e 22h30

-Ramal Japeri: 22h15 e 22h45

-Ramal Saracuruna: 21h10, 21h50 e 22h30

A estação Central do Brasil funcionará para embarque até às 22h25. As demais estações operarão apenas para desembarque.

Ônibus

As linhas de ônibus que passam pela Avenida Presidente Vargas terão alterações no itinerário durante as interdições.

No sentido Zona Norte, os ônibus provenientes da Zona Sul serão desviados pela Avenida Mem de Sá, enquanto os que saem do Centro seguirão pelas ruas Visconde de Rio Branco e Frei Caneca.

No sentido Zona Sul, os coletivos passarão pelas ruas Carmo Neto, Heitor Carrilho, Frei Caneca e pelos túneis Martim Sá e Santa Bárbara.

Já para o Centro, os ônibus seguirão pelas ruas Carmo Neto, Heitor Carrilho, Frei Caneca, Túnel Martim Sá e Henrique Valadares.



O BRT e o Terminal Gentileza funcionarão normalmente.

VLT

Os passageiros que embarcarem na Central do Brasil poderão utilizar a Linha 3 (Central x Santos Dumont), embarcando nas paradas Central ou Cristiano Ottoni e desembarcando na estação Camerino - Rosas Negras, a mais próxima do ponto de encontro da Marcha.



Já para quem chega pelo Terminal Gentileza, a opção será utilizar a Linha 4 (Terminal Gentileza x Praça XV) e desembarcar na estação Cristiano Ottoni para seguir caminhando até a concentração do evento ou fazer a conexão com a Linha 3. O VLT Carioca funciona das 5h às 23h, com intervalos médios de 15 minutos aos sábados.



A tarifa custa R$ 5, com pagamento disponibilizado por meio do cartão digital Jaé, via aplicativo ou pelo cartão físico, disponível nas máquinas de autoatendimento do Terminal Gentileza, paradas e estações.

Equipes mobilizadas

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) contará com 32 agentes atuando no controle urbano e de trânsito, desde a concentração até a Marquês de Sapucaí. Já a Guarda Municipal destacou 50 homens para atuar no ordenamento urbano e organização do trânsito da região.

Segundo a Comlurb, 121 garis vão trabalhar na área externa da Passarela do Samba e nas ruas do entorno, acompanhando a caminhada e efetuando a limpeza após o evento.



O evento

Com o tema "O Poder da Decisão", inspirado no versículo bíblico "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor", a Marcha integra o calendário oficial da cidade.

Dentre as atrações confirmadas, estão Thalles Roberto, Maria Marçal, Midian Lima, Waguinho, Get Worship, Marcados Pagode Gospel, Victin, Wilian Nascimento, Samuel Messias, Thainá Gonçalves, Alex Lúcio, Marcus Salles, Samuel Eleotério, DJ Marcelo Araújo, Vitória Costa, Rachel Malafaia e Jozyanne.

"Nós cremos que essa será uma das maiores e mais marcantes Marchas para Jesus já realizadas no Rio de Janeiro, tanto pela unidade da Igreja quanto pela mobilização do público. A expectativa para amanhã é ver milhares de pessoas tomando as ruas para declarar o nome de Jesus com alegria", afirmou o Pr. Leandro Silva, presidente do Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro (Comerj) e dirigente da Central do Avivamento em São Gonçalo.

Serviço



Marcha para Jesus 2026



Data: sábado, 23 de maio

Horário: a partir das 14h

Concentração: Avenida Presidente Vargas, altura da Avenida Passos

Encerramento: Praça da Apoteose

Entrada gratuita