19ª edição da Marcha Para Jesus do Rio de JaneiroDivulgação
Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio desde 2023, a Marcha integra o calendário oficial da cidade e promete mais de oito horas de apresentações gospel ao longo do percurso e no palco principal.
Entre os artistas confirmados estão Thalles Roberto, Maria Marçal, Midian Lima, Waguinho, além dos grupos Get Worship e Marcados Pagode Gospel. Também participam Victin, Wilian Nascimento, Samuel Messias, Thainá Gonçalves, Alex Lúcio, Marcus Salles, Samuel Eleotério, DJ Marcelo Araújo, Vitória Costa, Rachel Malafaia e Jozyanne.
Com o tema “O Poder da Decisão”, inspirado no versículo bíblico Josué 24:15, “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”, a Marcha para Jesus reforça a proposta de união entre igrejas e fiéis de diferentes denominações evangélicas.
Criada em 1998, a manifestação passou a ter um dia nacional instituído em 2009 e entrou oficialmente no calendário do Rio em 2011.
Marcha Para Jesus do Rio de Janeiro 2026
Sábado, 23 de maio às 14h
Concentração: Avenida Presidente Vargas, na altura da Avenida Passos
Palco: Praça da Apoteose
Ingressos: Grátis
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