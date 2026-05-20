19ª edição da Marcha Para Jesus do Rio de Janeiro - Divulgação

19ª edição da Marcha Para Jesus do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 20/05/2026 16:31 | Atualizado 20/05/2026 16:34

Rio - A tradicional Marcha para Jesus do Rio de Janeiro já tem data marcada para voltar às ruas da capital fluminense. A 19ª edição do evento acontece neste sábado (23), a partir das 14h, com concentração na Avenida Presidente Vargas, na altura da Avenida Passos, e encerramento na Praça da Apoteose. A expectativa é de reunir milhares de fiéis em uma programação que mistura música, oração e manifestações de fé.

19ª edição da Marcha Para Jesus do Rio de Janeiro Divulgação



Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio desde 2023, a Marcha integra o calendário oficial da cidade e promete mais de oito horas de apresentações gospel ao longo do percurso e no palco principal.



Entre os artistas confirmados estão Thalles Roberto, Maria Marçal, Midian Lima, Waguinho, além dos grupos Get Worship e Marcados Pagode Gospel. Também participam Victin, Wilian Nascimento, Samuel Messias, Thainá Gonçalves, Alex Lúcio, Marcus Salles, Samuel Eleotério, DJ Marcelo Araújo, Vitória Costa, Rachel Malafaia e Jozyanne.



Com o tema “O Poder da Decisão”, inspirado no versículo bíblico Josué 24:15, “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”, a Marcha para Jesus reforça a proposta de união entre igrejas e fiéis de diferentes denominações evangélicas.



Criada em 1998, a manifestação passou a ter um dia nacional instituído em 2009 e entrou oficialmente no calendário do Rio em 2011. Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio desde 2023, a Marcha integra o calendário oficial da cidade e promete mais de oito horas de apresentações gospel ao longo do percurso e no palco principal.Entre os artistas confirmados estão Thalles Roberto, Maria Marçal, Midian Lima, Waguinho, além dos grupos Get Worship e Marcados Pagode Gospel. Também participam Victin, Wilian Nascimento, Samuel Messias, Thainá Gonçalves, Alex Lúcio, Marcus Salles, Samuel Eleotério, DJ Marcelo Araújo, Vitória Costa, Rachel Malafaia e Jozyanne.Com o tema “O Poder da Decisão”, inspirado no versículo bíblico Josué 24:15, “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”, a Marcha para Jesus reforça a proposta de união entre igrejas e fiéis de diferentes denominações evangélicas.Criada em 1998, a manifestação passou a ter um dia nacional instituído em 2009 e entrou oficialmente no calendário do Rio em 2011.

Serviço:

Marcha Para Jesus do Rio de Janeiro 2026

Sábado, 23 de maio às 14h

Concentração: Avenida Presidente Vargas, na altura da Avenida Passos

Palco: Praça da Apoteose

Ingressos: Grátis

