Belo, Alcione e Raça Negra - Letycia Miller / Clayton Felizardo / Brazil News / Divulgação

Belo, Alcione e Raça NegraLetycia Miller / Clayton Felizardo / Brazil News / Divulgação

Publicado 13/05/2026 13:30

Rio - Vai ter batuque de primeira na Zona Sul do Rio neste fim de semana! O festival Capital do Samba reunirá grandes artistas do samba e pagode, na Marina da Glória, neste sábado (16) e domingo (17), para celebrar a cultura brasileira através dos gêneros. Entre as atrações confirmadas do evento, que chega a sua quinta edição, estão Belo, Alcione, Péricles, Sorriso Maroto, Raça Negra e muito mais.

No sábado (16), os portões abrem às 16h. Primeira atração do dia, Alcione promete empolgar o público ao som de sucessos como "Meu Ébano", "Você me Vira a Cabeça (Me Tira do Sério)" e "A Loba". Na sequência, Alexandre Pires, Dilsinho, Péricles e Belo agitam o público.

Já no domingo (17), o festival inicia mais cedo, às 15h e terá as apresentações do Raça Negra, Ferrugem, Sorriso Maroto, Menos É Mais, Samba 90 Graus (Netinho, Chrigor e Márcio Art).

Vocalista do Sorriso Maroto, Bruno Cardoso comenta: "O Rio de Janeiro vai ficar pequeno mais uma vez com o Capital do Samba, uma galera da pesada vai parte do evento, junto com a gente do Sorriso Maroto, espero ver todo mundo lá para celebrar o samba. Vai ser algo gigante tenho certeza!".

Ferrugem também se mostra animado para subir ao palco. "É um dia de samba, com gente gigante no palco, e para mim é sempre um grande prazer fazer parte disso".

Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$ 185.