Belo, Alcione e Raça NegraLetycia Miller / Clayton Felizardo / Brazil News / Divulgação

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Rio - Vai ter batuque de primeira na Zona Sul do Rio neste fim de semana! O festival Capital do Samba reunirá grandes artistas do samba e pagode, na Marina da Glória, neste sábado (16) e domingo (17), para celebrar a cultura brasileira através dos gêneros. Entre as atrações confirmadas do evento, que chega a sua quinta edição, estão Belo, Alcione, Péricles, Sorriso Maroto, Raça Negra e muito mais. 
No sábado (16), os portões abrem às 16h. Primeira atração do dia, Alcione promete empolgar o público ao som de sucessos como "Meu Ébano", "Você me Vira a Cabeça (Me Tira do Sério)" e "A Loba". Na sequência, Alexandre Pires, Dilsinho, Péricles e Belo agitam o público. 
Já no domingo (17), o festival inicia mais cedo, às 15h e terá as apresentações do Raça Negra, Ferrugem, Sorriso Maroto, Menos É Mais, Samba 90 Graus (Netinho, Chrigor e Márcio Art). 
Vocalista do Sorriso Maroto, Bruno Cardoso comenta: "O Rio de Janeiro vai ficar pequeno mais uma vez com o Capital do Samba, uma galera da pesada vai parte do evento, junto com a gente do Sorriso Maroto, espero ver todo mundo lá para celebrar o samba. Vai ser algo gigante tenho certeza!". 
Ferrugem também se mostra animado para subir ao palco. "É um dia de samba, com gente gigante no palco, e para mim é sempre um grande prazer fazer parte disso".
Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$ 185. 