Nívea Maria e Regiane Alves estrelam o espetáculo Querida Mamãe - Leo Aversa / Divulgação

Nívea Maria e Regiane Alves estrelam o espetáculo Querida MamãeLeo Aversa / Divulgação

Publicado 09/05/2026 05:00

Rio - Diferenças profundas e geracionais marcam as histórias de Ruth (Nívea Maria) e Helô (Regiane Alves) no espetáculo "Querida Mamãe", uma nova adaptação do premiado texto de Maria Adelaide Amaral, em cartaz no Teatro dos 4, na Zona Sul do Rio. De um lado, uma mãe conservadora. Do outro, uma filha que busca viver com mais liberdade, inclusive quando o assunto é amor. O reencontro entre as duas em um apartamento traz à tona lembranças do passado, mágoas, fragilidades e mostra tentativas de reconexão.

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Aos 79 anos, Nívea diz o que mais lhe chama a atenção em Ruth. "Acho que tudo. Porque ela é de uma classe um pouco mais alta, tem cultura, estudo, condições de vida, nunca teve problemas financeiros... Talvez, no fundo, ela esteja até procurando alguma coisa difícil para a vida. Porque ela não tem do que reclamar. De repente, através da filha, ela desperta para uma coisa que ela nunca imaginou. Eu vejo assim: um aprendizado".

Intérprete de Helô, Regiane concorda. "Sempre vai ser tempo de aprender coisas novas, de aceitação. Eu acho que o espetáculo é isso. A minha personagem também tem que aceitar que, de repente, ela está gostando de uma outra mulher, e tudo bem. É algo novo para ela". Nívea, em seguida, reflete: "A vida inteira a gente está se descobrindo e tendo que aceitar os defeitos e as qualidades que a gente tem".

Apesar de já ter interpretado diversas mães na ficção, a veterana aponta o maior desafio em dar vida à matriarca no espetáculo dirigido por Pedro Neschling. "Eu nunca tinha feito uma mãe que apresentasse, de repente, um preconceito, que surge assim do nada para ela. Digamos que ela achasse que fosse uma pessoa compreensiva, e de repente ela se descobre preconceituosa a respeito de uma situação, de um comportamento. Então isso é bem diferente, importante e novo para mim", comenta.



No ar como Violeta Fragoso, em "Três Graças", Regiane faz um paralelo entre a novela, já que sua personagem aceita o relacionamento entre a filha Juquinha (Gabriela Medvedovsky) e Lorena (Alanis Guillen), e a nova adaptação do texto da peça, que é dos anos de 1990.

"A gente consegue conversar o mesmo assunto de uma outra forma. A mãe da Juquinha retratou uma família com muita naturalidade. E é assim que tem que ser. E aqui (no espetáculo) a gente fala do conflito de uma mãe que não quer, em um primeiro momento, aceitar e que, de repente, quer entender a felicidade dessa filha e muitas outras coisas", avalia.

"Então eu acho que é sobre isso: cada vez mais que a gente coloca em literatura, vídeo, novela, peça de teatro, um assunto, mais a gente vai fazendo com que ele chegue próximo das pessoas, que não seja um tabu. Então, o mesmo texto, que, em 1990, era um tabu, era complicado de falar, hoje ele toca de uma outra forma no coração das pessoas", acrescenta.

A atriz de 47 anos acredita que o público vai se identificar com a história da peça, que aborda a dor, o amor e os vínculos familiares. "Tem lugar que a gente se coloca na peça muito se vendo, e como é que eu vou fazer isso? O que eu posso corrigir? A gente se questiona muito. O teatro é um processo artesanal, ele é feito por um monte de gente que quer que aquilo dê certo. É muito importante isso".

Primeiro encontro nos palcos

Em cartaz até dia 31 de maio, "Querida Mamãe" marca o primeiro encontro de Nívea e Regiane nos palcos. "Quando veio o nome da Nívea, para mim era: 'Nossa, eu vou conseguir estar com alguém que eu vi sempre e que me inspirou um tanto'. Então, realmente, é isso: poder trocar e poder oferecer o meu melhor para ela, porque ela já me ofereceu muita coisa boa quando eu ainda queria ser atriz. Quantos trabalhos da Nívea eu vi e quantas coisas me inspiraram", analisa Regiane.

Com 62 anos de carreira, a veterana também celebra a parceria profissional entre elas. "A gente aprende muito com atores mais jovens, e também pode passar alguma experiência para eles. E sem contar o carisma. Nesse caso, o que eu tenho ouvido desde que fui chamada é que as pessoas são apaixonadas e respeitam a atriz que a Regiane é. Porque realmente ela é uma profissional muito responsável, muito séria, que tem uma carreira de grandes trabalhos na televisão e que as pessoas lembram até hoje"

Serviço

"Querida Mamãe"

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro dos 4 – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea

Ingressos: a partir de R$ 70